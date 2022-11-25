Так, туристическое издательство Fodor решило составить список наиболее переполненных туристами направлений. Их советуют избегать в 2023 году.

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В список попали Барселона, Париж и Дубровник как наиболее "пострадавшие культурные точки", а Венеция и Амальфитанское побережье вошли в список двух наиболее посещаемых туристами районов Италии.

Британский Корнуолл также является жертвой овертуризма в 2023 году. Все из-за массового притока туристов каждое лето.