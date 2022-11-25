Так, туристическое издательство Fodor решило составить список наиболее переполненных туристами направлений. Их советуют избегать в 2023 году.
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В список попали Барселона, Париж и Дубровник как наиболее "пострадавшие культурные точки", а Венеция и Амальфитанское побережье вошли в список двух наиболее посещаемых туристами районов Италии.
Британский Корнуолл также является жертвой овертуризма в 2023 году. Все из-за массового притока туристов каждое лето.
Корнуолл страдает от туристов / Фото visitbritain.com
Пострадала от эрозий береговая линия Франции – вокруг Этреты, Нормандии и марсельского национального парка Каланки. В то же время на озере Тахо в Калифорнии наблюдался приток городских жителей, которые переселились туда, что повлекло за собой "забитые тропы и пляжи".
Озеро Тахо в Калифорнии / Фото travelinusa.us
Впрочем, самое неожиданное появление в списке пострадавших от овертуризма – Антарктический полуостров. Редакторы списка говорят, что на бумаге количество туристов не выглядит таким большим, но эти туристические группы сосредоточены в одной части Антарктиды.
Туризм является основным двигателем экономики большинства островов и развивающихся стран. Несмотря на то, что это приносит общинам широкий спектр преимуществ, оно также создает проблемы, которые без надлежащего управления ресурсами и уровня сознания путешественников могут усугубить проблемы региона,
– говорится в сообщении.
10 наиболее переполненных туристами направлений в мире:
- Береговая линия Франции
- Озеро Тахо, Калифорния
- Антарктида
- Страдающие культурные точки: Барселона, Париж и Дубровник
- Венеция и побережье Амальфи
- Корнуолл, Великобритания
- Амстердам, Нидерланды
Амстердам вошел в список наиболее переполненных туристами направлений / Фото NatGeo
- Таиланд (Майя Бэй, Ко Тао)
- Мауи, Гавайи
- Американский Запад (озера Пауэлл и Мид, Аризона, Невада, Калифорния, Юта)
Отмечается, что список учитывает несколько показателей: от количества туристов, вмешивающихся в местную жизнь и природу, до водных кризисов, перегруженной инфраструктуры, риска загрязнения транспортом и чрезмерное потребление воды в отелях.
В то же время редакторы списка подчеркивают, что перечень не запрет, а призыв к мудрому обдумывания выбора туристических направлений.