Так, туристическое издательство Fodor решило составить список наиболее переполненных туристами направлений. Их советуют избегать в 2023 году.

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В список попали Барселона, Париж и Дубровник как наиболее "пострадавшие культурные точки", а Венеция и Амальфитанское побережье вошли в список двух наиболее посещаемых туристами районов Италии.

Британский Корнуолл также является жертвой овертуризма в 2023 году. Все из-за массового притока туристов каждое лето.

Корнуолл страждає від туристів
Корнуолл страдает от туристов / Фото visitbritain.com

Пострадала от эрозий береговая линия Франции – вокруг Этреты, Нормандии и марсельского национального парка Каланки. В то же время на озере Тахо в Калифорнии наблюдался приток городских жителей, которые переселились туда, что повлекло за собой "забитые тропы и пляжи".

Озеро Тахо в КаліфорніїОзеро Тахо в Калифорнии / Фото travelinusa.us

Впрочем, самое неожиданное появление в списке пострадавших от овертуризма – Антарктический полуостров. Редакторы списка говорят, что на бумаге количество туристов не выглядит таким большим, но эти туристические группы сосредоточены в одной части Антарктиды.

Туризм является основным двигателем экономики большинства островов и развивающихся стран. Несмотря на то, что это приносит общинам широкий спектр преимуществ, оно также создает проблемы, которые без надлежащего управления ресурсами и уровня сознания путешественников могут усугубить проблемы региона,
– говорится в сообщении.

10 наиболее переполненных туристами направлений в мире:

  • Береговая линия Франции
  • Озеро Тахо, Калифорния
  • Антарктида
  • Страдающие культурные точки: Барселона, Париж и Дубровник
  • Венеция и побережье Амальфи
  • Корнуолл, Великобритания
  • Амстердам, Нидерланды

Амстердам
Амстердам вошел в список наиболее переполненных туристами направлений / Фото NatGeo

  • Таиланд (Майя Бэй, Ко Тао)
  • Мауи, Гавайи
  • Американский Запад (озера Пауэлл и Мид, Аризона, Невада, Калифорния, Юта)

Отмечается, что список учитывает несколько показателей: от количества туристов, вмешивающихся в местную жизнь и природу, до водных кризисов, перегруженной инфраструктуры, риска загрязнения транспортом и чрезмерное потребление воды в отелях.

В то же время редакторы списка подчеркивают, что перечень не запрет, а призыв к мудрому обдумывания выбора туристических направлений.