Не Єгипет: у яких країнах світу акули найчастіше кусають туристів

Тривожною тенденцією останніх років є зростання кількості нападів акул на туристів у всьому світі. Небезпечні хижаки зазіхають на території облаштованих пляжів.

У 2023 році найбільша кількість нападів акул сталася у США, а ось популярний серед туристів Єгипет не потрапив до першої трійки. Дані International Shark Attack File дозволили сформувати список із восьми країн по всьому світу, де на туристів найчастіше нападають акули.

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У статистиці враховувалися тільки неспровоковані випадки нападу акул, тобто саме тоді, коли не було ніякої провокації з боку людини, наприклад, спроби доторкнутися до акули або нагодувати її.

8 країн світу, де акули найчастіше нападають на людей

США

У 2023 році Сполучені Штати пережили найбільшу кількість нападів акул, загалом 36 неспровокованих інцидентів, два з яких були смертельними. Найбільше постраждав штат Флорида, на який припадає 44% від загальної кількості укусів по всій країні. Нещодавні повідомлення свідчать, що троє плавців стали жертвами нападів акул в окремих інцидентах на початку цього місяця у Флориді.

Переважним видом акул, відповідальних за ці напади, є бичачі або чорні акули, які часто зустрічаються біля піщаних мілин, де вони харчуються. Туристам рекомендується дотримуватися особливої обережності під час перебування у воді.

Австралія

В Австралії, країні, яку часто пов'язують з акулами, у 2023 році було зареєстровано 15 неспровокованих нападів акул, чотири з яких виявилися смертельними. Бичача акула, тигрова акула, океанічна довговуха акула та велика біла акула вважаються головними винуватцями більшості нападів акул у регіоні.

2020 рік став найсмертоноснішим роком для нападів акул в Австралії, коли було зафіксовано шість смертельних випадків. Туристів застерігають триматися трохи далі від плавання або серфінгу в сутінках і на світанку, коли акули з більшою ймовірністю можуть прийняти людину за здобич. На багатьох пляжах країни запроваджено заходи для зменшення ризику зустрічі з акулами.

Нова Каледонія

Тривожною тенденцією є зростання кількості нападів акул на французькій території Нової Каледонії в Тихому океані. У 2023 році сталося три неспровоковані напади акул, один з яких закінчився трагічною загибеллю. У відповідь на безпрецедентний сплеск нападів акул влада Нової Каледонії торік запровадила заборону на купання в столиці.



Названо країни світу, де акули найчастіше кусають туристів / Фото Unsplash

Бразилія

У 2023 році в країні було зафіксовано три неспровоковані напади акул, без смертельних наслідків. Відомо, що у водах країни мешкають одні з найнебезпечніших видів акул, зокрема тигрова, бичача та велика біла акули.

Єгипет

У 2023 році в Єгипті, відомому як найкраще місце для підводного плавання, сталося два неспровокованих напади акул, що призвели до летального результату. Серед небезпечних хижаків у водах цієї північноафриканської країни – тигрові акули.

До списку також увійшли:

Багамські острови. Мексика. Південна Африка.

До слова, акули обрали для своєї появи і престижні Канарські острови. Найбільше постраждав Гранд-Канарія – третій по величині. Акулу зауважила туристка, яка саме насолоджувалася купанням. Дівчина здійняла галас. Рятувальники негайно оголосили тривогу й наказали всім вийти з води.