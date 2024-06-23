В 2023 году наибольшее количество нападений акул произошло в США, а вот популярный среди туристов Египет не попал в первую тройку. Данные International Shark Attack File позволили сформировать список из восьми стран по всему миру, где на туристов чаще всего нападают акулы.

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В статистике учитывались только неспровоцированные случаи нападения акул, то есть именно тогда, когда не было никакой провокации со стороны человека, например, попытки прикоснуться к акуле или накормить ее.

8 стран мира, где акулы чаще всего нападают на людей

США

В 2023 году Соединенные Штаты пережили наибольшее количество нападений акул, всего 36 неспровоцированных инцидентов, два из которых были смертельными. Больше всего пострадал штат Флорида, на который приходится 44% от общего количества укусов по всей стране. Недавние сообщения свидетельствуют, что трое пловцов стали жертвами нападений акул в отдельных инцидентах в начале этого месяца во Флориде.

Преобладающим видом акул, ответственных за эти нападения, являются бычьи или черные акулы, которые часто встречаются возле песчаных отмелей, где они питаются. Туристам рекомендуется соблюдать особую осторожность во время пребывания в воде.

Австралия

В Австралии, стране, которую часто связывают с акулами, в 2023 году было зарегистрировано 15 неспровоцированных нападений акул, четыре из которых оказались смертельными. Бычья акула, тигровая акула, океаническая длинноухая акула и большая белая акула считаются главными виновниками большинства нападений акул в регионе.

2020 год стал самым смертоносным годом для нападений акул в Австралии, когда было зафиксировано шесть смертельных случаев. Туристов предостерегают держаться подальше от плавания или серфинга в сумерках и на рассвете, когда акулы с большей вероятностью могут принять человека за добычу. На многих пляжах страны введены меры для уменьшения риска встречи с акулами.

Новая Каледония

Тревожной тенденцией является рост количества нападений акул на французской территории Новой Каледонии в Тихом океане. В 2023 году произошло три неспровоцированных нападения акул, одно из которых закончилось трагической гибелью. В ответ на беспрецедентный всплеск нападений акул власти Новой Каледонии в прошлом году ввели запрет на купание в столице.



Названы страны мира, где акулы чаще всего кусают туристов / Фото Unsplash

Бразилия

В 2023 году в стране было зафиксировано три неспровоцированных нападения акул, без смертельных последствий. Известно, что в водах страны обитают одни из самых опасных видов акул, в частности тигровая, бычья и большая белая акулы.

Египет

В 2023 году в Египте, известном как лучшее место для подводного плавания, произошло два неспровоцированных нападения акул, приведших к летальному исходу. Среди опасных хищников в водах этой североафриканской страны – тигровые акулы.

В список также вошли:

Багамские острова. Мексика. Южная Африка.

К слову, акулы выбрали для своего появления и престижные Канарские острова. Больше всего пострадал Гранд-Канария – третий по величине. Акулу заметила туристка, которая как раз наслаждалась купанием. Девушка подняла шум. Спасатели немедленно объявили тревогу и приказали всем выйти из воды.