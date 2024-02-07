Названо 10 найщасливіших міст світу: хто лідер в рейтингу

Британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life склала рейтинг найщасливіших міст світу. Масштабне дослідження охопило 200 міст по всьому світу.

Відкриває золоту лігу данський Орхус. За ним ідуть нідерландський Амстердам та норвезький Берген. Хто ще потрапив до десятки лідерів – далі у матеріалі!

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Переміг затишний порт в Скандинавії

Данське портове місто Орхус визнали містом миру з найщасливішими жителями за підсумками 2023 року. Це друге за величиною місто Данії, розташоване на сході півострова Ютландія приблизно в 187 кілометрів від столиці Копенгагена.

Місто-переможець не стало чимось зовсім несподіваним, адже жителі скандинавських країн практично завжди визнаються найщасливішими,

– йдеться у повідомленні.

Щоб визначити переможця рейтингу Happy City Index 2023, британська дослідницька компанія Institute for Quality of Life проаналізувала 200 міст світу.

10 найщасливіших міст світу виглядає так:

Орхус (Данія), Амстердам (Нідерланди), Берген (Норвегія), Брисбен (Австралія), Канберра (Австралія), Ескільстуна (Швеція), Женева (Швейцарія), Гельсінкі (Фінляндія), Єнчепінг (Швеція), Лондон, Велика Британія).

Амстердам посів друге місце серед найщасливіших міст світу / Фото Unsplash

Серед іншого враховувалися такі показники, як:

освіта,

інклюзивна політика,

економіка,

мобільність,

захист навколишнього середовища,

доступ до зелених зон,

впровадження інновацій,

природні умови,

схильність до катаклізмів,

і багато іншого, що впливає на відчуття щастя жителями того чи іншого міста.

При цьому міста в рейтингу вирішили умовно поділити на три категорії – золоті міста (1 – 23 місця), срібні (24 – 100) і бронзові (101 – 200).

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