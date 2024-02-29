Названо 10 найбезпечніших міст Європи для відвідування у 2024 році: неочікувані лідери рейтингу

Обираючи місце для подорожі, туристи звертають увагу на багато факторів. І один із найважливіших із них – безпека. Адже як можна по-справжньому насолоджуватися пляжним відпочинком або прогулянками історичними пам'ятками, якщо на кожному розі на вас чекає небезпека.

Global Peace Index склав рейтинг із 10 найбезпечніших міст Європи для відвідування у 2024 році. До трійки найбезпечніших європейських міст у 2024 році потрапили Лісабон (Португалія), Відень (Австрія) і Дублін (Ірландія).

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10 найбезпечніших міст Європи для відвідування у 2024 році

Лісабон, Португалія

Оцінка Глобального індексу миролюбності – 1,333.

Рівень злочинності – 1,694 з 5.

Завдяки доброзичливим місцевим жителям, великій кількості визначних пам'яток, дуже смачній гастрономії, відмінному клімату і доступній ціні, Лісабон є чудовим вибором як для індивідуальних мандрівників, так і для тих, хто хоче відчувати себе в безпеці за кордоном.

Відень, Австрія

Оцінка Глобального індексу миролюбності – 1,316.

Рівень злочинності – 2,037 з 5.

В австрійській столиці чудовий громадський транспорт, у ній легко орієнтуватися, і вона надзвичайно безпечна для туристів. Завдяки архітектурі в стилі бароко, імператорським палацам і чудовим садам туристи почуваються у Відні наче в казці.

Дублін, Ірландія

Оцінка Глобального індексу миролюбності – 1,312.

Рівень злочинності – 2,376 з 5.

Дублін посів 3 місце у рейтингу найбезпечніших міст Європи / Фото Unsplash

Це жваве місто безпечне, чудово підходить для індивідуальних мандрівників і має безліч історичних місць, музеїв і цікавих пам'яток. Ну а випити пиво в справжньому ірландському пабі – це незабутній досвід.

Копенгаген, Данія

Оцінка Глобального індексу миролюбності – 1,310.

Рівень злочинності – 1,542 з 5.

Крім того, що Копенгаген є одним із найбезпечніших міст у світі, він відомий як одне з найсприятливіших для велосипедистів міст у світі. Це чудове місто захоплює туристів парками, садами, палацами, чарівними причалами і каналами.

Рейк'явік, Ісландія

Оцінка Глобального індексу миролюбності – 1,124.

Рівень злочинності – 1,619 з 5.

Ісландія незмінно очолює рейтинги найбезпечніших країн світу, а її столиця претендує на звання найбезпечнішого міста Європи. У місті є безліч цікавих пам'яток, також воно є ідеальною відправною точкою для екскурсій на природу.

Також до першої десятки найбезпечніших міст потрапили:

Любляна (Словенія), Берн (Швейцарія), Прага (Чехія), Гельсінкі (Фінляндія), Загреб (Хорватія).

Загреб посів 10 місце у рейтингу найбезпечніших міст Європи / Unsplash

До слова, без сумніву, австрійська столиця варта того, аби туди повертатися знов і знову. Однак країна має чим вразити і за межами Відня. Розповідаємо, куди в Австрії варто вирушити, аби казково провести час.