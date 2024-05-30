Так, у мережі з'явився свіжий список країн із найбільшою кількістю пляжів із "блакитним прапором". Нагорода видається безпечним, зручним та екологічно чистим місцям. Тож, які пляжі світу вважаються найчистішими, – далі у матеріалі!

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Що таке Блакитний прапор?

Програма "Блакитний прапор", яку проводить Копенгагенський фонд екологічної освіти (FEE), є однією з найвідоміших у світі добровільних нагород для пляжів, пристаней і туристичних човнів, яка присуджується на основі серії суворих екологічних, освітніх і водних вимог. Контрольні показники, пов'язані з безпекою та доступом, повинні відповідати та підтримувати оператори.

Для мандрівників ця нагорода означає побувати в місці, де можна очікувати приголомшливої ​​краси, а також відданості екологічності та першокласним зручностям.

Усі Блакитні прапори присуджуються за один вітрильний/купальний сезон (зазвичай з червня до середини вересня) і знімаються в кінці цього сезону. Оновлюючи нагороди кожного сезону, програма гарантує, що пляжі постійно відповідають критеріям.



Пляж Бурріана в Іспанії посів перше місце у рейтингу / Фото iStock

Станом на сьогодні сертифіковано 5 038 пляжів, пристаней і човнів у 51 країні. Пропонуємо далі ознайомитися зі списком з 10 найкращих країн із найбільшою кількістю пляжів із Блакитним прапором, які допоможуть вам спланувати свою наступну подорож.

Названі країни з найбезпечнішими пляжами

Іспанія – 628 пляжів із "блакитним прапором"; Греція – 596 пляжів; Туреччина – 551 пляж; Італія – 457 пляжів; Франція – 403 пляжі; Португалія – 394 пляжі; Данія – 153 пляжі; Ірландія – 85 пляжів; Англія – 77 пляжів; Кіпр – 77 пляжів.

Один із найчистіших і найкрасивіших пляжів Іспанії – Бурріана, у південному курортному місті Нерха. У Греції у топі – пляж Кампуді, який щороку нагороджується "блакитним прапором" із 1951 року. У Туреччині трохи менше половини номінантів перебувають у провінції Анталія. Майже п'ятимільний пляж Лара – один із них.

Нагадаємо, нещодавно туристичний портал Which? проаналізував відгуки туристів, щоб визначити найкращі та найгірші приморські міста Іспанії. Результати показали, що не всі популярні місця для літнього відпочинку вразили опитаних мандрівників.