Так, йдеться про Keret House у польській столиці. Будівлю можна знайти між будинком 22 на вулиці Chłodna та будинком 74 на вулиці Żelazna.
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Що відомо про найвужчий будинок у світі
Насамперед наголосимо, що Keret House не є житловим будинком, а лише художньою інсталяцією. За законодавством Польщі така мала площа не можу бути придатною для проживання.
Його звели у 2012 році між довоєнним житловим будинком та повоєнним кооперативом. На двох поверхах облаштували кухню, вітальню, ванну кімнату з душем та спальню. Денне світло у приміщення потрапляє через перфорований фасад.
Keret House у Варшаві / Фото instagram
Keret House у цифрах
- Розташований Будинок Керета у 152-сантиметровій щілині;
- У його найширшій точці ширина становить 122 сантиметри, а в найвужчій – 70 сантиметрів.
У Keret House можуть зупинятися письменники, журналісти та сценаристи, що подорожують світом, а жителі та гості Варшави — приходити в артоб'єкт на екскурсії.
Як виглядає Будинок Керета зсередини
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram
Фото instagram