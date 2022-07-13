Так, йдеться про Keret House у польській столиці. Будівлю можна знайти між будинком 22 на вулиці Chłodna та будинком 74 на вулиці Żelazna.

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Що відомо про найвужчий будинок у світі

Насамперед наголосимо, що Keret House не є житловим будинком, а лише художньою інсталяцією. За законодавством Польщі така мала площа не можу бути придатною для проживання.

Його звели у 2012 році між довоєнним житловим будинком та повоєнним кооперативом. На двох поверхах облаштували кухню, вітальню, ванну кімнату з душем та спальню. Денне світло у приміщення потрапляє через перфорований фасад.



Keret House у Варшаві / Фото instagram

Keret House у цифрах

Розташований Будинок Керета у 152-сантиметровій щілині;

У його найширшій точці ширина становить 122 сантиметри, а в найвужчій – 70 сантиметрів.

У Keret House можуть зупинятися письменники, журналісти та сценаристи, що подорожують світом, а жителі та гості Варшави — приходити в артоб'єкт на екскурсії.

Як виглядає Будинок Керета зсередини



Фото instagram



Фото instagram



Фото instagram



Фото instagram



Фото instagram