Загадковий Монблан: найвища гора в Альпах зменшилась на 2 метри

Висота гори Монблан, розташованої на кордоні Італії та Франції, зменшилася ще на 2 метри після останніх вимірювань. Вершина постійно змінює показники.

Нова зафіксована офіційна висота гори Монблан тепер становить 4 805,59 метра. Це на 2,22 метра нижче, ніж встановили під час попереднього вимірювання два роки тому. Чому гора змінює висоту – пояснимо далі.

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Дослідження Монблану

Альпійська гора змінює свою висоту залежно від погодних умов. Вчені припустили, що зменшення Монблану на понад 2 метри пов'язане з меншою кількістю опадів протягом літа. Наступне вимірювання гори заплановане у 2025 році, тобто знову через 2 роки.

Гору, яка покрита снігом та льодом, вимірюють професійні геодезисти за допомогою безпілотника. Представник команди дослідників зазначив, що гора за останні роки втратила 3 500 кубічних метрів льоду та снігу. Це приблизно дорівнює об'єму олімпійського басейну.

Цікаво, що французькі геодезисти не виключають, що Монблан цілком може стати вищим через 2 роки. Все залежатиме від кількості опадів та потужності зимових вітрів.

Висота гори Монблан офіційно зменшується вже протягом 10 років. Дослідники вимірюють її кожних два роки, щоб зібрати інформацію про вплив змін клімату на Альпи. Найвищий зафіксований показник – 4 810,90 метра у 2007 році. А в середині вересня 2021 року вершина була 4 807,81 метра. Тобто за весь час спостережень гора зменшилась на понад 5 метрів.

Дослідники використовують дрони, щоб виміряти висоту гори / Фото Unsplash

Гірськолижні курорти в Альпах зникають

Більшість гірськолижних курортів Європи перебувають під загрозою зникнення через зміни клімату. Річ у тому, що на вершинах просто не випадає достатньо снігу. Проблему майже неможливо буде вирішити, якщо середньосвітова температура підвищиться на два градуси за Цельсієм.

Дослідники зазначають, що машини для штучного засніження можуть лише частково компенсувати нестачу натурального снігу в природі. Особливо сильно постраждають курорти Альп.

Нагадаємо, на початку 2023 року деякі зимові курорти Європи були змушені закритися або залишити лише частину трас. На континенті зафіксували одну із найвищих за всю історію температур у січні. Сніг розтанув, оголивши гірські схили. Під удар потрапили такі популярні гірськолижні країни: Франція, Німеччина, Швейцарія, Чехія та Польща.

А один з курортів у Французьких Альпах назавжди припинив своє існування. Минулого зимового сезону снігу на La Sambuy ледь вистачило на місяць. Тож цієї зими курорт вирішили більше не відкривати. Його інфраструктуру – траси та підйомники – дуже дорого обслуговувати, якщо туристи не катаються.