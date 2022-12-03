Куди їхати на відпочинок взимку: найтепліший пляж в Європі
Джерело:телеграм-канал Іспанія зараз
Європа зазвичай не перший вибір для мандрівників, які шукають теплі пляжі взимку. Але навіть на європейських курортах є де погрітися.
Говоримо ми про пляж Лос-Крістіанос на Тенеріфе. Він розташований на півдні іспанського острова та тішить туристів гарним кліматом майже цілий рік.
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Найтепліший європейський пляж взимку
Іспанія часто першою спадає на думку, коли справа доходить до вибору найтепліших курортів. Найкращим у цьому випадку є пляж Лос-Крістіанос – напівкругла піщана смуга довжиною у 400 метрів і шириною 90 метрів. Омивається Тенеріфе водами Атлантичного океану. Поблизу пляжу розташований великий порт, звідки відправляються кораблі та круїзні лайнери на сусідні острови.
Щодо клімату, то Лос-Крістіанос може похизуватися хорошою погодою і взимку, коли температура не опускається нижче, ніж +20ºC. Відтак, погода на острові в холодний сезон лише трохи відрізняється від погоди влітку, при цьому тут не буває ні зимових холодів, ні задушливої спеки.
Є й інші прилеглі пляжі з дуже схожою температурою:
- Адехе
- Лас-Гальєтас
- Ель-Медано
- Гранадилья-де-Абона
- Лос-Гігантес
- Гія-де-Ісора.