Говоримо ми про пляж Лос-Крістіанос на Тенеріфе. Він розташований на півдні іспанського острова та тішить туристів гарним кліматом майже цілий рік.

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Найтепліший європейський пляж взимку

Іспанія часто першою спадає на думку, коли справа доходить до вибору найтепліших курортів. Найкращим у цьому випадку є пляж Лос-Крістіанос – напівкругла піщана смуга довжиною у 400 метрів і шириною 90 метрів. Омивається Тенеріфе водами Атлантичного океану. Поблизу пляжу розташований великий порт, звідки відправляються кораблі та круїзні лайнери на сусідні острови.

Пляж Лос-Крістіанос на Тенеріфе / Фото booking

Щодо клімату, то Лос-Крістіанос може похизуватися хорошою погодою і взимку, коли температура не опускається нижче, ніж +20ºC. Відтак, погода на острові в холодний сезон лише трохи відрізняється від погоди влітку, при цьому тут не буває ні зимових холодів, ні задушливої спеки.

Є й інші прилеглі пляжі з дуже схожою температурою:

Адехе

Лас-Гальєтас

Ель-Медано

Гранадилья-де-Абона

Лос-Гігантес

Гія-де-Ісора.

Біля пляжу розташований порт / Фото tripadvisor