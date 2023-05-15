З ними точно все буде вчасно: названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи

Британська дослідницька компанія OAG оприлюднила список найбільш пунктуальних авіакомпаній Європи. Також назвали найкращі аеропорти.

В основі дослідження – дані про рейси за 2022 рік. З якими компаніями ви точно не запізнитеся – дізнайтеся далі!

Читайте також Куди поїхати влітку: туристичні тренди та 10 найгарячіших напрямків

Названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи

ТОП європейських авіакомпаній відкриває Eurowings – торік авіаперевізник виконав 48,73% рейсів без затримок.

За даними OAG, Eurowings є найкращою авіакомпанією з точки зору пунктуальності у 2022 році, піднявшись з дев'ятої позиції, яку вона займала у 2019 році. Крім того, авіакомпанія покращила свою своєчасність, підвищивши її з 80,20% у 2019 році до 95,26% у 2022 році.

Другою та третьою найпунктуальнішими авіакомпаніями в Європі були Iberia та Air Europe з показниками пунктуальності 84,06 та 79,30% відповідно.

До десятки також увійшли:

Austrian Airlines AG dba Austria (81.05%),

ITA Airways (79.59%),

Norwegian Air Shuttle (79.12%),

Finnair (77.36%),

Pegasus Airlines (75.07%),

LOT- Polish Airlines (74.75%),

KLM-Royal Dutch Airlines (78.57%).

Рейтинг компаній / Фото Schengen Visa Info​

Назвали і найкращі аеропорти

Найкращим європейським аеропортом за кількістю рейсів, виконаних вчасно, назвали гавань у Штутгарті.

ТОП-10 виглядає так:

​​​Shtuttgart Airport,

​​​Dublin Airport,

​​Malta Airport,

​​​Bergen Airport,

​​​Stavanger Airport,

​​Ercan Airport,

​​​Billund Airport,

​​​Trondheim Vaernes Airport,

​​​Bordeaux Merignac Airport,

Rome Chiampino Airport.

Рейтинг аеропортів / Фото Schengen Visa Info​