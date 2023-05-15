З ними точно все буде вчасно: названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи
Джерело:Schengen Visa Info
Британська дослідницька компанія OAG оприлюднила список найбільш пунктуальних авіакомпаній Європи. Також назвали найкращі аеропорти.
В основі дослідження – дані про рейси за 2022 рік. З якими компаніями ви точно не запізнитеся – дізнайтеся далі!
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Названі найпунктуальніші авіакомпанії Європи
ТОП європейських авіакомпаній відкриває Eurowings – торік авіаперевізник виконав 48,73% рейсів без затримок.
За даними OAG, Eurowings є найкращою авіакомпанією з точки зору пунктуальності у 2022 році, піднявшись з дев'ятої позиції, яку вона займала у 2019 році. Крім того, авіакомпанія покращила свою своєчасність, підвищивши її з 80,20% у 2019 році до 95,26% у 2022 році.
Другою та третьою найпунктуальнішими авіакомпаніями в Європі були Iberia та Air Europe з показниками пунктуальності 84,06 та 79,30% відповідно.
До десятки також увійшли:
- Austrian Airlines AG dba Austria (81.05%),
- ITA Airways (79.59%),
- Norwegian Air Shuttle (79.12%),
- Finnair (77.36%),
- Pegasus Airlines (75.07%),
- LOT- Polish Airlines (74.75%),
- KLM-Royal Dutch Airlines (78.57%).
Рейтинг компаній / Фото Schengen Visa Info
Назвали і найкращі аеропорти
Найкращим європейським аеропортом за кількістю рейсів, виконаних вчасно, назвали гавань у Штутгарті.
ТОП-10 виглядає так:
- Shtuttgart Airport,
- Dublin Airport,
- Malta Airport,
- Bergen Airport,
- Stavanger Airport,
- Ercan Airport,
- Billund Airport,
- Trondheim Vaernes Airport,
- Bordeaux Merignac Airport,
- Rome Chiampino Airport.
Рейтинг аеропортів / Фото Schengen Visa Info