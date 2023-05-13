Традиційно більшість мандрівників планують свою відпустку на літній сезон. Тепла погода дозволяє комфортно відпочити на пляжі та відвідати найпопулярніші міські локації. Щоб допомогти мандрівникам із пошуком, експерти компанії TripAdvisor дослідили основні тенденції майбутнього "‎гарячого" сезону.

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Яким буде туристичне літо-2023

Експерти назвали топ-5 тенденцій майбутнього сезону:

Більшість мандрівників планують відпочинок саме на літо. 78% респондентів зізнались, що вже забронювали відпустку на період з червня по серпень. Цікаво, що найактивнішими літніми мандрівниками виявились жителі Сінгапуру – 84% жителів запланували поїздку на літній сезон.

Туристи готові витрачати більше, ніж минулого року. Понад 55% опитаних збільшили свої туристичні бюджети. 37% розраховують витратити приблизно стільки ж, як і минулого року. А всього 7% бажають провести літню відпустку економніше.

Молоді мандрівники налаштовані рішуче. Найбільше влітку планують подорожувати міленіали (1981 – 1996 роки народження) і покоління Z (1996 – 2010 роки народження). Але тут можна говорити лише про наміри. Адже саме молодь найчастіше змінює плани щодо майбутніх поїздок, порівняно зі старшими поколіннями.

Туристи в пошуках нових вражень. І готові бронювати їх заздалегідь. Понад 56% мандрівників вже замовили (або планують замовити) різноманітні розваги та заходи на час літньої відпустки.

Сіті-брейки не втратять популярності. Короткі вихідні у великих містах залишаються в пріоритеті і цього літа.

Які напрямки будуть найпопулярнішими з червня по серпень, розкажемо далі.

10 найгарячіших напрямків цього літа

Париж (Франція). Місто очолило рейтинг, незважаючи на тривалі страйки і заворушення через пенсійну реформу Франції. Цього літа мандрівники надають перевагу романтичному вікенду біля Ейфелевої вежі, навіть попри завантаженість міста і наплив туристів.

Місто очолило рейтинг, незважаючи на тривалі страйки і заворушення через пенсійну реформу Франції. Цього літа мандрівники надають перевагу романтичному вікенду біля Ейфелевої вежі, навіть попри завантаженість міста і наплив туристів. Лондон (Велика Британія). Британська столиця влітку потішить не тільки сонечком. Саме в теплий сезон найкраще побувати на спортивних подіях у Лондоні. Спробуйте потрапити на футбольний матч або тенісний турнір.

Британська столиця влітку потішить не тільки сонечком. Саме в теплий сезон найкраще побувати на спортивних подіях у Лондоні. Спробуйте потрапити на футбольний матч або тенісний турнір. Рим (Італія). Літо в Італії доволі спекотне. Але це не заважає туристам обирати цей напрямок з червня по серпень. Тому сміливо насолоджуйтеся архітектурними принадами міста, лише подбайте про воду та захисний крем.

Також у десятку увійшли:

Канкун (Мексика);

Барсел она (Іспанія);

Нью-Йорк (США);

Анталія (Туреччина);

Пунта-Кана (Домініканська республіка);

Орландо (США);

Амстердам (Нідерланди).

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Париж приваблює туристів у будь-яку пору року / Фото Pexels

Експерти попереджають, що літній туристичний сезон буде одним з найбільш завантажених за всю історію. Мандрівники втомились від тривалого карантину, держави відкрили кордони і послабили обмеження. Тому варто заздалегідь потурбуватись про свою літню відпустку: забронювати квитки та подбати про розміщення. Особливо, якщо ви обрали один із найгарячіших туристичних напрямків цього літа.