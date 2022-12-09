Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 2023: яке місто посіло перше місце
Джерело:European Best Destinations
Ми знаємо, як сповна використати зимову відпустку – відвідайте найкрасивіші різдвяні ярмарки в Європі. До фінального рейтингу найкращих потрапило 20 локацій. Дізнайтеся, яке місто посіло перше місце.
Бельгійська організація European Best Destination оприлюднила результати щорічного голосування за європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками. Серед 100 претендентів мандрівники з усього світу обрали 20 найкрасивіших. Загалом у голосуванні взяли участь майже 375 тисяч осіб.
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Так, переможцем цього року став Будапешт. Головний приз – широкий розголос і безкоштовна реклама, яка підіймає престиж і туристичну привабливість міста.
Найкрасивіший різдвяний ярмарок 2023 – у Будапешті
Тематичний ярмарок, який до Різдва щороку відкривають в столиці Угорщини, третій рік поспіль називають найкращим різдвяним ярмарком у Європі.
"Там, де любов бере тебе за руку" – під таким гаслом працює ярмарок Advent Basilica у Будапешті. Місцеві жителі та туристи можуть його відвідати з 18 листопада по 1 січня 2023 року.