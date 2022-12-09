Найкрасивіші різдвяні ярмарки Європи 2023: яке місто посіло перше місце

Ми знаємо, як сповна використати зимову відпустку – відвідайте найкрасивіші різдвяні ярмарки в Європі. До фінального рейтингу найкращих потрапило 20 локацій. Дізнайтеся, яке місто посіло перше місце.

Бельгійська організація European Best Destination оприлюднила результати щорічного голосування за європейські міста з найкращими різдвяними ярмарками. Серед 100 претендентів мандрівники з усього світу обрали 20 найкрасивіших. Загалом у голосуванні взяли участь майже 375 тисяч осіб.

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Так, переможцем цього року став Будапешт. Головний приз – широкий розголос і безкоштовна реклама, яка підіймає престиж і туристичну привабливість міста.

Найкрасивіший різдвяний ярмарок Європи – в Будапешті / Фото European Best Destinations

Найкрасивіший різдвяний ярмарок 2023 – у Будапешті

Тематичний ярмарок, який до Різдва щороку відкривають в столиці Угорщини, третій рік поспіль називають найкращим різдвяним ярмарком у Європі.

"Там, де любов бере тебе за руку" – під таким гаслом працює ярмарок Advent Basilica у Будапешті. Місцеві жителі та туристи можуть його відвідати з 18 листопада по 1 січня 2023 року.

Різдвяний ярмарок в Будапешті / Фото European Best Destinations

ТОП-20 міст Європи з найкрасивішими різдвяними ярмарками 2023

1 Будапешт (Угорщина)

Будапешт / Фото European Best Destinations

2 Гданськ (Польща)

Гданськ / Фото European Best Destinations

3 Крайова (Румунія)

Крайова / Фото European Best Destinations

4 Відень (Австрія)

Відень / Фото European Best Destinations

5 Монбельяр (Франція)

Монбельяр / Фото European Best Destinations

6 Ессен (Німеччина)

Ессен / Фото European Best Destinations

7 Валкенбург-ан-де-Ген (Нідерланди)

Валкенбург-ан-де-Ген / Фото European Best Destinations

8 Мадейра (Португалія)

Мадейра / Фото European Best Destinations

9 Говоне та Асті (Італія)

Говоне та Асті / Фото European Best Destinations

10 Мадрид (Іспанія)

Мадрид / Фото European Best Destinations

11 Брюссель (Бельгія)

Брюссель / Фото European Best Destinations

12 Трір (Німеччина)

Трір / Фото European Best Destinations

13 Единбург (Шотландія)

Единбург / Фото European Best Destinations

14 Таллінн (Естонія)

Таллінн / Фото European Best Destinations

15 Прага (Чехія)

Прага / Фото European Best Destinations

16 Дрезден (Німеччина)

Дрезден / Фото European Best Destinations

17 Манчестер (Англія)

Манчестер/ Фото European Best Destinations

18 Брюгге (Бельгія)

Брюгге / Фото European Best Destinations

19 Ротенбург-об-дер-Таубер (Німеччина)

Ротенбург-об-дер-Таубер / Фото European Best Destinations

20 Зальцбург (Австрія)

Зальцбург / Фото European Best Destinations