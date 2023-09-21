Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомляє, що вартість більшості робочих і туристичних віз буде збільшена на 15%. Ціни зростуть вже цього жовтня.

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Скільки буде коштувати віза до Британії

Ще в липні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що вартість віз зросте. Це відбудеться одночасно зі зростанням зарплат державних службовців та розширенням фінансування галузі охорони здоров'я.

Більшість категорій віз здорожчають вже з 4 жовтня цього року. Зміни стосуються туристів з усього світу, яким необхідна віза для в'їзду до Британії. Тобто українців також.

Вартість британської візи на пів року становитиме 115 фунтів (133 євро). Зросте також ціна на дворічні, п'ятирічні та десятирічні візи. Подача заявки на студентську візу подорожчає теж: треба буде внести 490 фунтів (569 євро).

А от транзитні візи, які дозволяють на короткий час в'їхати в країну, щоб пересісти на інший рейс, не зростуть у ціні.

Повний перелік усіх британських віз із цінами можна знайти на урядовому сайті за цим посиланням.

Додамо, що окрім програми для біженців Homes for Ukraine, яку запустили через повномасштабне вторгнення РФ, у країні працює стандартний візовий режим. Тому зростання цін на візи стосується й українців, які планували відвідати Велику Британію як туристи або поїхати туди на навчання.

Тож якщо ви планували подаватися на британську візу найближчим часом, це може коштувати дорожче, ніж ви очікували.

Велика Британія вводить плату за в'їзд

Країна стягуватиме з туристів по 10 фунтів за перетин кордону. Термін такого дозволу на в'їзд – два роки. Нові правила мають запрацювати до кінця 2024 року.

Вимога стосуватиметься тих мандрівників, яким не потрібні візи для в'їзду до Великої Британії. Також не доведеться сплачувати 10 фунтів, якщо маєте дозвіл на проживання, навчання чи роботу.

Electronic Travel Authorisation (ETA) – це новий механізм, який має запрацювати в королівстві після виходу з ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз вводить свою систему контролю подорожей – ETIAS. Електронний дозвіл на в'їзд до ЄС почне працювати з 2024-го. З туристів стягуватимуть по 7 євро, термін дії ETIAS – три роки.