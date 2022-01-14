Найкращі паспорти світу: як виглядає рейтинг і яке місце посів український документ
Джерело:Henley & Partners
Рейтинг найкращих паспортів світу склала компанія Henley & Partners. Він показує, наскільки мобільні власники паспортів тих чи інших держав.
Автори рейтингу брали до уваги, скільки країн можна відвідати, якщо мати паспорт певної держави. Тимчасові обмеження в'їздів, пов'язані з пандемією коронавірусу, не враховували.
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Як виглядає рейтинг найкращих паспортів
Десятка найкращих паспортів світу за версією Henley & Partners з початку 2022 року виглядає так:
- Японія, Сінгапур.
- Німеччина, Південна Корея.
- Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія.
- Австрія, Данія, Франція, Нідерланди, Швеція.
- Ірландія, Португалія.
- Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, США.
- Австралія, Канада, Чехія, Греція, Мальта.
- Угорщина, Польща.
- Литва, Словаччина.
- Естонія, Латвія, Словенія.
Як бачимо, на позиціях розміщали декілька країн. На думку експертів, власники паспортів цих країн мають рівні можливості щодо здійснення міжнародних мандрів. Так, лідерську позицію поділили між собою Японія та Сінгапур: громадяни цих держав можуть в'їжджати без візи аж до 192 країн. На другому місці опинилися Німеччина та Південна Корея з результатом 190 країн.
Україна у згаданому рейтингу посіла 35 місце (для українців відкрита 141 країна). Для порівняння, громадяни Білорусі (65 позиція – 79 країн) та Казахстану (75 щаблина – 75 країн) мають вдвічі менше можливостей для подорожей.
Останні місця посіли країни Близького Сходу, Африки та Південної Азії.
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