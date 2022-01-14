Авторы рейтинга учитывали, сколько стран можно посетить, если иметь паспорт определенного государства. Временные ограничения въездов, связанные с пандемией коронавируса, не учитывались.

Интересно "Украинцы за границей": о чем этот видеопроект и почему его стоит посмотреть

Как выглядит рейтинг лучших паспортов

Десятка лучших паспортов мира по версии Henley & Partners с начала 2022 года выглядит так:

Япония, Сингапур. Германия, Южная Корея. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания. Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция. Ирландия, Португалия. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США. Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта. Венгрия, Польша. Литва, Словакия. Эстония, Латвия, Словения.

Как видим, на позициях размещали несколько стран. По мнению экспертов, у владельцев паспортов этих стран равные возможности по осуществлению международных путешествий . Так, лидерскую позицию разделили между собой Япония и Сингапур: граждане этих государств могут посещать без визы 192 стран ы . На втором месте оказались Германия и Южная Корея с результатом 190 стран.

Украина в упомянутом рейтинге заняла 35 место (для украинцев открыта 141 страна). Для сравнения, у граждан Беларуси (65 позиция – 79 стран) и Казахстана (75 ступени – 75 стран) вдвое меньше возможностей для путешествий.

Последние места заняли страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.