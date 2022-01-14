Автори рейтингу брали до уваги, скільки країн можна відвідати, якщо мати паспорт певної держави. Тимчасові обмеження в'їздів, пов'язані з пандемією коронавірусу, не враховували.

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Як виглядає рейтинг найкращих паспортів

Десятка найкращих паспортів світу за версією Henley & Partners з початку 2022 року виглядає так:

Японія, Сінгапур. Німеччина, Південна Корея. Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія. Австрія, Данія, Франція, Нідерланди, Швеція. Ірландія, Португалія. Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, США. Австралія, Канада, Чехія, Греція, Мальта. Угорщина, Польща. Литва, Словаччина. Естонія, Латвія, Словенія.

Як бачимо, на позиціях розміщали декілька країн. На думку експертів, власники паспортів цих країн мають рівні можливості щодо здійснення міжнародних мандрів. Так, лідерську позицію поділили між собою Японія та Сінгапур: громадяни цих держав можуть в'їжджати без візи аж до 192 країн. На другому місці опинилися Німеччина та Південна Корея з результатом 190 країн.

Україна у згаданому рейтингу посіла 35 місце (для українців відкрита 141 країна). Для порівняння, громадяни Білорусі (65 позиція – 79 країн) та Казахстану (75 щаблина – 75 країн) мають вдвічі менше можливостей для подорожей.

Останні місця посіли країни Близького Сходу, Африки та Південної Азії.

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