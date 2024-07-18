Сьогодні вирушаємо у кіномандрівку до Парижа, Відня, Верони та інших вау-міст. Детальніше – у добірці від Закордон 24.

Зверніть увагу Француз висміяв стереотипи про парижан й "підірвав" тікток: відео, яке викликає усмішку

"Листи до Джульєтти"

Телепортує – в Італію.

Молода письменниця Софі Холл прибуває до Верони разом зі своїм нареченим Віктором. У місті кохання вона знаходить лист до шекспірівської Джульєтти, написаний 50 років тому. Несподівано для себе Софі вирішує відповісти й опиняється у вирі романтичних пригод. У кадрі – дві історії кохання, які охоплюють зовсім різні покоління; фантастичні пейзажі Італії, багато вина й ігристого.



Софі покаже Італію у всій її красі / Кадр з фільму

"Моє велике грецьке літо"

Телепортує – у Грецію.

Ласкаво просимо в автобусний тур. Гід – молода професорка історії Джорджія. Вона переїхала до Афін, щоб викладати, а змушена працювати у не найкращій туристичній фірмі. Джорджія обожнює розповідати про історію стародавньої Греції, однак її туристи мають зовсім інші плани. Готуючись звільнитися, Джорджія ще не підозрює, що останній тур змінить життя. Спойлер: на краще)

"До сходу сонця"

Телепортує – до Відня.

У поїзді, який їде до Парижа, зустрічаються двоє молодих людей: американець Джессі, який через день вилітає до США, та француженка Селін. Розмова у вагоні-ресторані пробуджує взаємну цікавість. Коли Джессі пропонує Селін зійти з ним у Відні й до сходу сонця наступного дня гуляти містом, вона погоджується. Весь фільм – ода величній та прекрасній австрійській столиці. І, звичайно, куди ж без кохання.



Джессі й Селін закохується у Відень… і не тільки / Кадр з фільму

"Монте-Карло"

Телепортує – спершу до Парижа, а згодом – у Монте-Карло.

Троє американок вирушають у мандрівку до Парижа. Вони ще не знають: їхній тур – найгірший з можливих. Однак життя вже підготувало низку сюрпризів. Бо, зрештою, всі дороги приведуть дівчат у Монте-Карло. Але для цього їм доведеться увімкнути власний авантюризм на всі 100%.