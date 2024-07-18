Сегодня отправляемся в кинопутешествие в Париж, Вену, Верону и другие вау-города. Подробнее – в подборке от Закордон 24.

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"Письма к Джульетте"

Телепортирует – в Италию.

Молодая писательница Софи Холл прибывает в Верону вместе со своим женихом Виктором. В городе любви она находит письмо к шекспировской Джульетте, написанное 50 лет назад. Неожиданно для себя Софи решает ответить и оказывается в водовороте романтических приключений. В кадре – две истории любви, которые охватывают совершенно разные поколения; фантастические пейзажи Италии, много вина и игристого.



Софи покажет Италию во всей ее красе / Кадр из фильма

"Мое большое греческое лето"

Телепортирует – в Грецию.

Добро пожаловать в автобусный тур. Гид – молодая профессор истории Джорджия. Она переехала в Афины, чтобы преподавать, а вынуждена работать в не самой лучшей туристической фирме. Джорджия обожает рассказывать об истории древней Греции, однако ее туристы имеют совсем другие планы. Готовясь уволиться, Джорджия еще не подозревает, что последний тур изменит жизнь. Спойлер: к лучшему)

"До восхода солнца"

Телепортирует – в Вену.

В поезде, который едет в Париж, встречаются двое молодых людей: американец Джесси, который через день вылетает в США, и француженка Селин. Разговор в вагоне-ресторане пробуждает взаимное любопытство. Когда Джесси предлагает Селин сойти с ним в Вене и до восхода солнца на следующий день гулять по городу, она соглашается. Весь фильм – ода величественной и прекрасной австрийской столице. И, конечно, куда же без любви.



Джесси и Селин влюбляется в Вену... и не только / Кадр из фильма

"Монте-Карло"

Телепортирует – сначала в Париж, а затем – в Монте-Карло.

Трое американок отправляются в путешествие в Париж. Они еще не знают: их тур – худший из возможных. Однако жизнь уже подготовила ряд сюрпризов. Потому что, конце концов, все дороги приведут девушек в Монте-Карло. Но для этого им придется включить собственный авантюризм на все 100%.