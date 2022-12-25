Мабуть, у кожній країні є своє тематичне кіно, яке заведено дивитися на Різдво і Новий рік. Є такі фільми і в Чехії. Оскільки про світові культові різдвяні стрічки ви й так, мабуть, у курсі, то сьогодні ми вирішили познайомити вас саме з чеським кіно.

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Якщо ви раптом зустрічаєте різдвяно-новорічні свята у Чехії, то ця коротка добірка допоможе вам створити собі хороший настрій та сповна поринути у святкову атмосферу по-чеськи.

Що чехи дивляться на Різдво: 3 чеських новорічних фільми

"Три горіхи для попелюшки" (Tri oriešки pro Popelku)

Цей фільм став уже класикою для чеського глядача. Попелюшка – мила і слухняна дівчина, що залишилася спочатку без матері, а потім і без батька. Живе разом із мачухою та її дочкою, яка терпіти не може свою зведену сестру і постійно будь-яким можливим способом намагаються перешкодити її участі у королівському балі. Щороку цей фільм показують під час різдвяних канікул у Чехії.



Tri oriešки pro Popelku / Фото csfd

"Чи прийде Санта цього року?" (Přijde letos Ježíšek?)

В основі фільму історія сім'ї Хосе, який емігрував до Мексики за часів комуністичного режиму в Чехословаччині, а тепер зі своєю сім'єю через 30 років вирішив приїхати на Різдво до Праги. Мета приїзду – попросити Ісуса про диво. Головний герой зустрічає в Празі своє колишнє кохання, через що він почав ностальгувати.

Přijde letos Ježíšek? / Фото seznam

"Крила Різдва" (Křídla Vánoc)

Романтична драма 2013 року з елементами комедії та містики розповідає історію чотирьох друзів, які працюють у торговому центрі. У кожного з них свої мрії, свої страхи, і кожен сприймає різдвяний період по-своєму. Однак цього року їхні шляхи переплітаються ще сильніше, ніж вони розраховували. Герої піддаються випробуванню, яке покаже, хто вони є насправді.

Křídla Vánoc / Фото youtube