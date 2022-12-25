Пожалуй, в каждой стране есть свое тематическое кино, которое принято смотреть на Рождество и Новый год. Есть такие фильмы и в Чехии. Поскольку о мировых культовых рождественских лентах вы и так, пожалуй, в курсе, то сегодня мы решили познакомить вас именно с чешским кино.

Читайте также В Польше заработал портал MOS: какие услуги доступны на новом сайте для иностранцев

Если вы вдруг встречаете рождественско-новогодние праздники в Чехии, то эта краткая подборка поможет вам создать себе хорошее настроение и полностью погрузиться в праздничную атмосферу по-чешски.

Что чехи смотрят на Рождество: 3 чешских новогодних фильма

"Три ореха для золушки" (Tri oriešки pro Popelku)

Этот фильм уже стал классикой для чешского зрителя. Золушка – милая и послушная девушка, оставшаяся сначала без матери, а затем и без отца. Живёт вместе с мачехой и ее дочерью, которая терпеть не может свою сводную сестру и постоянно каким-либо возможным способом пытаются помешать ее участию в королевском балу. Каждый год этот фильм показывают во время рождественских каникул в Чехии.



Tri oriešки pro Popelku / Фото csfd

"Придет ли Санта в этом году?" (Přijde letos Ježíšek?)

В основе фильма история семьи Хосе, эмигрировавшей в Мексику во времена коммунистического режима в Чехословакии, а теперь со своей семьей через 30 лет решил приехать на Рождество в Прагу. Цель приезда – попросить Иисуса о чуде. Главный герой встречает в Праге свою прежнюю любовь, из-за чего он начал ностальгировать.

Přijde letos Ježíšek? / Фото seznam

"Крылья Рождества" (Křídla Vánoc)

Романтическая драма 2013 года с элементами комедии и мистики рассказывает историю четырех друзей, работающих в торговом центре. У каждого из них свои мечты, свои страхи, и каждый воспринимает рождественский период по-своему. Однако в этом году их пути переплетаются гораздо сильнее, чем они рассчитывали. Герои подвергаются испытанию, которое покажет, кто они на самом деле.

Křídla Vánoc / Фото youtube