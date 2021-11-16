"Найкраща акторка": львів'янка вп'яте отримала престижну нагороду в Італії
Українську співачку та акторку зі Львова Наталію Половинку вп'яте визнали найкращою актрисою Міжнародного кінофестивалю під патронатом Ватикану в Італії за головну роль у фільмі "Мати Апостолів". Сама ж військова драма отримала одразу чотири нагороди.
Фільм режисера Заза Буадзе, в якому успішно зіграла українка, отримав визнання на 17-у кінофестивалі Terni Film Festival. Подія проходила 6 –14 листопада в італійському Терні.
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Детальніше про нагородження львів'янки в Італії
Продюсер фільму Дмитро Овечкін повідомив, що Наталія Половинка за роль матері Софії в кінострічці "Мати Апостолів" отримала вже п'ять престижних міжнародних нагород. Це три нагороди "Найкраща актриса" і по одній нагороді в номінаціях "Найкращий актор фестивалю" та "Найкраща жіноча роль".
Це дуже важливі для мене перемоги фільму. Як ми, так і журі зі священників з цілого світу були здивовані та втішені, що вони зійшлися з вибором найкращого фільму фестивалю з мистецьким журі. За їх словами, це не лише професійна перемога, а й духовна, людська,
– коментує Наталія Половинка,
На врученні премії акторка додала, що кожна перемога українського фільму – це крок до перемоги у сучасній війні.
Про фільм "Мати Апостолів"
Фільм "Мати Апостолів" є українською військовою драмою 2020-го року. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 – 2015 роках, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.
На кінофестивалі в Італії робота отримала одразу чотири нагороди:
- Нагорода екуменічного журі Ватикану;
- "Найкраща акторка";
- "Найкращий саундтрек";
- Гран-прі фестивалю "Найкращий фільм".
Загалом стрічка отримала вже 25 нагород за менше як рік від прем'єрного показу.