Фільм режисера Заза Буадзе, в якому успішно зіграла українка, отримав визнання на 17-у кінофестивалі Terni Film Festival. Подія проходила 6 –14 листопада в італійському Терні.

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Детальніше про нагородження львів'янки в Італії

Продюсер фільму Дмитро Овечкін повідомив, що Наталія Половинка за роль матері Софії в кінострічці "Мати Апостолів" отримала вже п'ять престижних міжнародних нагород. Це три нагороди "Найкраща актриса" і по одній нагороді в номінаціях "Найкращий актор фестивалю" та "Найкраща жіноча роль".

Це дуже важливі для мене перемоги фільму. Як ми, так і журі зі священників з цілого світу були здивовані та втішені, що вони зійшлися з вибором найкращого фільму фестивалю з мистецьким журі. За їх словами, це не лише професійна перемога, а й духовна, людська,

– коментує Наталія Половинка,

На врученні премії акторка додала, що кожна перемога українського фільму – це крок до перемоги у сучасній війні.

Про фільм "Мати Апостолів"

Фільм "Мати Апостолів" є українською військовою драмою 2020-го року. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 – 2015 роках, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

На кінофестивалі в Італії робота отримала одразу чотири нагороди:

Нагорода екуменічного журі Ватикану;

"Найкраща акторка";

"Найкращий саундтрек";

Гран-прі фестивалю "Найкращий фільм".

Загалом стрічка отримала вже 25 нагород за менше як рік від прем'єрного показу.