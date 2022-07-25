Цьогорічний топ найкомфортніших міст світу очолив автстрійський Відень. Першу сходинку він посідає вже втретє за останні п'ять років.
Місто пропонує багато можливостей для культури та розваг, а також хорошу інфраструктуру і загальну стабільність,
– йдеться у статті.
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10 найкомфортніших міст для життя:
- Відень (Австрія)
- Копенгаген (Данія)
- Цюрих (Швейцарія)
- Калґарі та Ванкувер (Канада)
- Женева (Швейцарія)
- Франкфурт (Німеччина)
- Торонто (Канада)
- Амстердам (Нідерланди)
- Осака (Японія)
- Мельбурн (Австралія)
Натомість найменш комфортними для життя визнали Тегеран (Іран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсбі (Папуа-Нова Гвінея), Карачі (Пакистан), Алжир (Алжир), Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).
У дослідженні зазначається, що послаблення COVID-обмежень позитивно вплинуло на рейтинг західноєвропейських міст, як-от Франкфурт, Лондон та Париж.
Натомість на тлі геополітичної напруженості показники стабільності втратили Будапешт і Варшава. Також російські москва і санкт-Петербург значно опустилися у рейтингу.
Критерії для складання рейтингу
Рейтинг складається на основі понад 30 факторів, які згруповані в п'ять категорій:
- cтабільність
- охорона здоров'я
- культура та навколишнє середовище
- освіта
- інфраструктура
Також другий рік поспіль враховуються показники, пов'язані з COVID-19.