Цьогорічний топ найкомфортніших міст світу очолив автстрійський Відень. Першу сходинку він посідає вже втретє за останні п'ять років.

Місто пропонує багато можливостей для культури та розваг, а також хорошу інфраструктуру і загальну стабільність,

– йдеться у статті.

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10 найкомфортніших міст для життя:

Відень (Австрія) Копенгаген (Данія) Цюрих (Швейцарія) Калґарі та Ванкувер (Канада) Женева (Швейцарія) Франкфурт (Німеччина) Торонто (Канада) Амстердам (Нідерланди) Осака (Японія) Мельбурн (Австралія)

Натомість найменш комфортними для життя визнали Тегеран (Іран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зімбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсбі (Папуа-Нова Гвінея), Карачі (Пакистан), Алжир (Алжир), Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія) та Дамаск (Сирія).

У дослідженні зазначається, що послаблення COVID-обмежень позитивно вплинуло на рейтинг західноєвропейських міст, як-от Франкфурт, Лондон та Париж.

Натомість на тлі геополітичної напруженості показники стабільності втратили Будапешт і Варшава. Також російські москва і санкт-Петербург значно опустилися у рейтингу.

Зауважте: через війну в Україні Київ взагалі не потрапив до рейтингу найкомфортніших міст світу. Видання було змушене відмовитися від опитування, коли почалися бойові дії.

Критерії для складання рейтингу

Рейтинг складається на основі понад 30 факторів, які згруповані в п'ять категорій:

cтабільність

охорона здоров'я

культура та навколишнє середовище

освіта

інфраструктура

Також другий рік поспіль враховуються показники, пов'язані з COVID-19.