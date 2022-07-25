Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила автстрийская Вена. Первую строчку она занимает уже третий раз за последние пять лет.
Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность,
– говорится в статье.
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10 самых комфортных городов для жизни:
- Вена (Австрия)
- Копенгаген (Дания)
- Цюрих (Швейцария)
- Калгари и Ванкувер (Канада)
- Женева (Швейцария)
- Франкфурт (Германия)
- Торонто (Канада)
- Амстердам (Нидерланды)
- Осака (Япония)
- Мельбурн (Австралия)
В то же время наименее комфортными для жизни признали Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия) , Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).
В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно повлияло на рейтинг западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.
На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также русские москва и санкт-петербург существенно опустились в рейтинге.
Критерии для составления рейтинга
Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:
- стабильность
- здравоохранение
- культура и окружающая среда
- образование
- инфраструктура
Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.