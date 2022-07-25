Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила автстрийская Вена. Первую строчку она занимает уже третий раз за последние пять лет.

Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность,
– говорится в статье.

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10 самых комфортных городов для жизни:

  1. Вена (Австрия)
  2. Копенгаген (Дания)
  3. Цюрих (Швейцария)
  4. Калгари и Ванкувер (Канада)
  5. Женева (Швейцария)
  6. Франкфурт (Германия)
  7. Торонто (Канада)
  8. Амстердам (Нидерланды)
  9. Осака (Япония)
  10. Мельбурн (Австралия)

В то же время наименее комфортными для жизни признали Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия) , Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно повлияло на рейтинг западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.

На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также русские москва и санкт-петербург существенно опустились в рейтинге.

Критерии для составления рейтинга

Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:

  • стабильность
  • здравоохранение
  • культура и окружающая среда
  • образование
  • инфраструктура

Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.