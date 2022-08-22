Найкомфортніші для життя міста у світі: хто очолив рейтинг
Джерело:Metro
Безліч українців через війну були змушені змінити країну проживання. Дехто з громадян України навіть задумується над тим, щоб залишитися там.
Тож агентство Economist Intelligence Unit склало рейтинг найкомфортніших міст для проживання. До оцінки потрапили 172 міста із різних країн світу.
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Щоб його скласти, аналітики оцінили 5 категорій кожного міста, зокрема: стабільність, охорону здоров'я, культуру і розваги, освіту та інфраструктуру.
До слова, у 2022 році вперше до рейтингу потрапили представники Канади, здобувши високі оцінки.
Найкомфортніші для життя міста у світі
- Відень, Австрія – загальний рейтинг: 99,1
- Копенгаген, Данія – з агальний рейтинг: 98
- Цюрих, Швейцарія – з агальний рейтинг: 96,3
- Калгарі, Канада – з агальний рейтинг: 96,3
- Ванкувер, Канада – з агальний рейтинг: 96,1
- Женева, Швейцарія – з агальний рейтинг: 95,9
- Франкфурт, Німеччина – загальний рейтинг: 95,7
- Торонто, Канада – з агальний рейтинг: 95,4
- Амстердам, Нідерланди – загальний рейтинг: 95,3
- Осака, Японія, і Мельбурн, Австралія – з агальний рейтинг: 95,1
Кожне із цих міст пропонує чудові делікатеси для гурманів, культурні пам'ятки, а для жителів – відмінні освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру.