Агентство Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных городов для проживания. В оценку попали 172 города из разных стран мира.
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Чтобы его составить, аналитики оценили пять категорий каждого города, в частности: стабильность, здравоохранение, культуру и развлечения, образование и инфраструктуру.
К слову, в 2022 году впервые в рейтинг попали представители Канады, получив высокие оценки.
Самые комфортные для жизни города в мире
- Вена, Австрия – общий рейтинг: 99,1
- Копенгаген, Дания – общий рейтинг: 98
- Цюрих, Швейцария – общий рейтинг: 96,3
- Калгари, Канада – общий рейтинг: 96,3
- Ванкувер, Канада – общий рейтинг: 96,1
- Женева, Швейцария – общий рейтинг: 95,9
- Франкфурт, Германия – общий рейтинг: 95,7
- Торонто, Канада – общий рейтинг: 95,4
- Амстердам, Нидерланды – общий рейтинг: 95,3
- Осака, Япония и Мельбурн, Австралия – общий рейтинг: 95,1
Каждый из этих городов предлагает отличные деликатесы для гурманов, достопримечательности, а для жителей – отличное образование, здравоохранение и инфраструктуру.