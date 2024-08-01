52-річну Маккей з Великої Британії звільнили через "екстремальну зачіску". Жінка працювала бортпровідницею 14 місяців, а потім її звільнили через невідповідність зачіски корпоративним стандартам

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Що кажуть в авіакомпанії

У Jet2 відкинули всі звинувачення. Там наголосили, що збиралися обговорити зачіску Маккей, однак у бортпровідниці повсякчас не було часу на це. Окрім того, заявили: ніхто не збирався перешкоджати Маккей виконувати посадові обов'язки. Водночас її попросили змінити зачіску на "менш екстремальну".



"Екстремальна" зачіска Маккей / Media Scotland

Тим часом адвокатка наголосила: до Маккей ставилися упереджено, адже вона – жінка. Зауважують, що стиль багатьох чоловіків у Jet2 – такий самий "екстремальний", однак питання виникає саме до бортпровідниці.

Суд постановив, що авіакомпанія не порушила правила трудового законодавства. Маккей – дуже розчарована цим рішенням.

Я просто буду рухатися далі. Це дуже засмучує, враховуючи, що мене взяли на роботу з таким виглядом, але нічого страшного,

– заявила вона.

Користувачі мережі підтримали Маккей. Тим часом дії Jet2 засуджують й називають неприпустимими.