52-летнюю Маккей из Великобритании уволили из-за "экстремальной прически". Женщина работала бортпроводницей 14 месяцев, а потом ее уволили из-за несоответствия прически корпоративным стандартам

Обратите внимание Наглые туристы устроили запрещенную вечеринку в Италии и тут же поплатились

Что говорят в авиакомпании

В Jet2 отвергли все обвинения. Там отметили, что собирались обсудить прическу Маккей, однако у бортпроводницы всегда не было времени на это. Кроме того, заявили: никто не собирался препятствовать Маккей выполнять должностные обязанности. В то же время ее попросили сменить прическу на "менее экстремальную".



"Экстремальная" прическа Маккей / Media Scotland

Между тем адвокат подчеркнула: к Маккей относились предвзято, ведь она – женщина. Замечают, что стиль многих мужчин в Jet2 – такой же "экстремальный", однако вопрос возникает именно к бортпроводнице.

Суд постановил, что авиакомпания не нарушила правила трудового законодательства. Маккей – очень разочарована этим решением.

Я просто буду двигаться дальше. Это очень расстраивает, учитывая, что меня взяли на работу с таким видом, но ничего страшного,

– заявила она.

Пользователи сети поддержали Маккей. Между тем действия Jet2 осуждают и называют недопустимыми.