Перший плановий рейс величезного корабля заплановано на січень 2024 року. Він вирушить у круїз з американського Маямі. Зараз лайнер випробовують у Фінляндії, де його й збудували.

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Найбільший лайнер вже на воді

Зараз Icon of the Seas проходить морські випробування. Над будівництвом судна працювало до 6 000 людей щоденно. Найбільший світовий лайнер вже майже готовий, але фінішні роботи тривають і досі.

Гігантський круїзний лайнер Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів. Корабель має 20 палуб. Судно може вмістити 7 600 пасажирів та ще 2 350 членів екіпажу.

Будівництво цього корабля є складним проєктом, але я пишаюся працівниками та тим фактом, що можна побудувати таке судно тут, на верфі Турку,

— каже генеральний директор верфі Meyer Turku Тім Меєр.

Найближчими роками в фінському Турку побудують ще щонайменше два лайнери на кшталт Icon of the Seas. Генеральний директор компанії, яка займається будівництвом, вже оселився в Турку і вивчає фінську мову.

Тім Меєр планує побудувати у Фінляндії ще два лайнери / Фото Minna Rosvall (Yle)

Круїзні лайнери забороняють у кількох країнах Європи

Величезним туристичним кораблям забороняють швартуватися в центральних портах європейських міст. Першим таку заборону запровадив Амстердам.

Міська влада столиці Нідерландів заборонила круїзним лайнерам заходити до центрального порту міста, з метою боротьби з овертуризмом та мінімізації негативного впливу на довкілля. Амстердам, який щороку приваблює 20 мільйонів відвідувачів як "місто свободи", став жертвою своєї популярності. Тому місцеві чиновники вважають цей крок історичним. Вони сподіваються, що відмова від круїзних суден в центрі допоможе нормалізувати потік туристів.

Барселона також бореться із гігантськими лайнерами в центрі міста. У жовтні їм заборонили заходити до центрального порту Барселони. Іспанська влада запровадила ці обмеження, щоб зменшити негативний вплив на довкілля в туристичному районі міста.

Тепер пасажири, які бажають відвідати популярні місця в Барселоні під час круїзу, змушені 30 хвилин діставатися автобусом від віддаленого порту до центрального району.