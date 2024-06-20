Людству анонсували відкриття найбільшого у світі аеропорту: епічні кадри
Джерело:Metro
Найбільший у світі аеропорт імені Короля Салмана у Саудівській Аравії запрацює вже у 2030 році. Очікують, що його площа становитиме 57 квадратних кілометрів – це понад половина Парижа.
Загалом вартість реалізації ідеї оцінили у понад 28 мільярдів доларів. Унікальний проєкт розробила компанія Foster&Partners.
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Яким буде найбільший у світі аеропорт
Очікують, що аеропорт імені Короля Салмана матиме 6 величезних злітно-посадкових смуг. Окрім того, планують облаштувати гігантську торговельну зону. Вона займе площу 12 квадратних кілометрів. Наголошують, що це дозволить створити додаткових 150 тисяч робочих місць. Мовиться про абсолютно різні професії: від пілотів та барист.
Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії перетворити Ер-Ріяд у десятку найкращих міст світу та сприяти зростанню населення до 15 – 20 мільйонів людей до 2030 року,
– мовиться у повідомленні.
Новий аеропорт створить колосальну кількість робочих місць / Foster and Partners
Якщо все піде за планом, перші рейси виконають вже у 2030 році. Хоча жодних деталей, звичайно, наразі немає.
У мережі вже діляться вау-спойлерами проєкту / Foster and Partners
Зауважимо, що наразі найбільшим аеропортом є імені короля Фахда. Він розташований також у Саудівській Аравії. Аеропорт імені короля Фахда приймає щороку понад 10 мільйонів людей. Звідти здійснюють рейси 37 авіакомпаній світу.