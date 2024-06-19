Історія Джессіки Меннінг сповнена боротьби за життя. Декілька років тому у дівчині виявили серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Як серце опинилося у ручній поклажі

Джессіці довелося пережити низку операцій та подвійну трансплантацію: серця й печінки. На той час таких процедур в Австралії та Новій Зеландії не проводили. Лікарі довго вагалися, чи наважаться рятувати дівчинку. Однак, зрештою, Джессіка отримала нове серце та печінку.



Серце, зрештою, повернулося до Джессіки / New Zealand Herald

Спершу дівчина вирішила пожертвувати своє серце науці. Однак згодом вчені заявили, що воно їм більше не потрібне. Тому Джессіка забрала власне серце й зберігала його вдома.

Нещодавно дівчина виїхала переїхати до Австралії. Вона не вигадала кращого варіанту, аніж покласти його у ручну поклажу. Зрештою, дівчину все-таки зупинили працівники аеропорту. Однак лише для того, аби перевірити, чи це – абсолютно безпечно. Зрештою, Джессіка спокійно піднялася на борт літака. Серце залишалося у її ручній поклажі. На своєму шляху дівчина не втрачала позитив і продовжує це робити.