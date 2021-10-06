Реалізація планів уряду буде відбуватися поетапно. Останній етап має завершитися 1 липня 2023 року.

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Детальніше про реформу

Вже з 1 липня наступного року внески на медичне страхування будуть знижені для пенсіонерів і найманих працівників з невеликими зарплатами. Таких людей у країні є близько 3,6 мільйона. Так, пенсіонер, який має 1 000 євро пенсії, буде отримувати, наприклад, на 215 євро на рік більше.

Також з 1 липня 2022 року друга ставка податку на прибуток знизиться з 35 до 30%. Ще через рік – з 42 до 40%. З середини 2022 року цей показник збільшиться в розмірі до 650 євро, а у 2023 році очікуються додаткові 580 євро (разом до 1 230 євро). Тож кожен працівник, зайнятий повний робочий день, буде заощаджувати на сплаті податків мінімум 300 євро на рік.

Реформа також передбачає вигоду для сімей. Річна надбавка для сім'ї збільшиться з 1 500 до 2 000 євро. Наприклад, сім'я з трьох осіб отримає додаткових 1 500 євро (якщо валовий щомісячний дохід становить близько 3 200 євро).

Що стосується підприємств, то з 2023 року корпоративний податок для компаній знизиться з 25% до 24%. А ще через рік, з 2024 року, зменшиться до розміру 23%.