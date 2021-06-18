Насамперед радимо звернути увагу на поширені вислови для привітання, прощання та вираження ввічливості. Також у добірці представлені фрази, які можуть стати у пригоді під час перетину кордону, а також у готелі, ресторані, автосервісі, аптеці, магазині та інших закладах обслуговування.

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Повсякденні вислови

  • "Добридень!" – "Добир ден!";
  • "Доброго ранку!" – "Добро ранок!";
  • "Добрий вечір!" – "Добир вечір!";
  • "Добраніч!" – "Лека ношт!";
  • "Прошу!" – "Моля!";
  • "Так, дякую вам!" – "Так, завдяки ві!";
  • "Котра година?" – "Колко е часит?";
  • "Я вас не розумію" – "Чи не ви розбираючи";
  • "Прошу, дайте мені..." – "Моля, дайте ми...";
  • "Скажіть мені, будь ласка..." – "Моля, кажете ми...";
  • "Говоріть повільніше" – "Говорете по-бавно";
  • "Вибачте" – "Вибачте";
  • "До побачення!" – "До віждане!";
  • Сьогодні – днес;
  • Вчора – вчора;
  • Позавчора – завчера;
  • Завтра – ранку;
  • Післязавтра – вдругіден;
  • Вранці – сутрін;
  • Полудень – обід;
  • Увечері – вечір.

Для перетину кордону 

  • "Ось мій паспорт" – "Це паспорта ми";
  • "Документи на машину" – "Документи за Колат";
  • "Я хочу обміняти гроші" – "Престиж та обменя парі";
  • "Скільки кілометрів до...?" – "Колко е далеко до...?";
  • Сигарети – цігарі;
  • Митниця – митниця;
  • Мито – мито;
  • Праворуч – вдясно;
  • Ліворуч – вляво. 

Для вокзалу 

  • Шлях – коловоз;
  • Віконце (в установі) – гіше;
  • Житель – носач;
  • Багаж – багаж;
  • "Один квиток до..." – "Єдін квиток за..."; 
  • "Коли відбуває поїзд?" – "Коли тригва Влако?";
  • Спальний вагон – спалень вагон;
  • Перон – перон;
  • Буфет – бюфет;
  • Вхід – вхід;
  • Чоловіки (чоловічий туалет) – миже;
  • Жінки (жіночий туалет) – жені. 

Для готелю 

  • "Прошу одномісний номер з ванною (без ванни)" – "Моля єдна зграя з едно лягло і лазня (без лазня)";
  • "На якому поверсі?" – "На кой поверх?"; 
  • "Для мене заброньовано номер" – "Імам запазена зграя"; 
  • "Прошу розбудити мене в... годині" – "Моля, сибудете ме в... години"; 
  • "Прошу принести сніданок в номер" – "Моля, донесете закуска в зграя ми"; 
  • "Прошу віддати цю білизну в прання" – "Моля, хай помре бельото ми за пране"; 
  • "Прошу вас викликати таксі" – "Моля, повікайте таксі"; 
  • "Будь ласка, ключ" – "Моля, ключа". 

Для автосервісу

  • Бензоколонка – бензостанція;
  • Місце стоянки – място за паркіране;
  • "Прошу вас, налийте мені... літрів бензину" – "Моля, дайте ми... літра бензин"; 
  • "Прошу вас змінити масло!" – "Моля, сменете маслот!"; 
  • "Прошу вас почистити і вимити машину!" – "Моля, почістете і ізмійте Колат!"; 
  • "Прошу вас допомогти мені усунути несправності!" – "Моля, помогнете ми, імам пошкодити!"; 
  • "Я хочу поїхати в..." – "Престиж до відійшов в..."

Для ресторану 

  • Офіціант – келнер;
  • Сніданок – закуска;
  • Обід – обід;
  • Вечеря – вечеря;
  • Закуска – пред'ястіе;
  • Курячий суп – пілешка супу;
  • Овочевий суп – градінарска супу;
  • Омлет – омлет;
  • Риба – риба;
  • Кури, курча – кокошко, пилі;
  • Помідори – домата;
  • Гриби – гибі;
  • Шпинат – спанакі;
  • Абрикоси – кайса;
  • Персики – парасковія;
  • Апельсин – портокал;
  • Виноград – гроно;
  • Черешня – черешень;
  • Полуниця – ягоди;
  • Малина – маліні;
  • Яблука – ябилкі;
  • Груші – круши;
  • Зливи – сливи;
  • Кавун – диня;
  • Диня – пипеш;
  • Картопля – картоф;
  • Мова – език;
  • М'ясо – месо;
  • Телятина – телешко;
  • Свинина – свинськи;
  • Баранина – агнешка;
  • Морозиво – сладолед;
  • Млинці – палачинке;
  • Булочка – кіфл;
  • Біле вино – бяло вино;
  • Червоне вино – червено вино;
  • Пиво – біра (пиво);
  • Анісова горілка – мастика;
  • Фруктовий сік – плодів сік;
  • Стакан води – чаша вода;
  • Газована вода – газірана вода;
  • Молоко – мляко;
  • Чай – чай;
  • Кава – кава;
  • Торт – торта;
  • "Скільки мені потрібно заплатити?" – "Колко трябва та сплачуючи?"

Для магазинів і закладів побутового обслуговування 

  • М'ясний магазин – месарніца;
  • Молочний магазин – млекарніца;
  • Кафе-кондитерська – сладкарниця;
  • Булочна – хлібні вироби;
  • Господарчі товари – домакінскі спожи;
  • Перукарня, косметичний кабінет – хігіенні послуги. 

Для поліклініки 

  • Лікар – лекар;
  • Зубний лікар – зиболекар;
  • Дитячий лікар – детски лікарські;
  • Внутрішні хвороби – витрешні болести;
  • Гінеколог – гінеколог;
  • Хірург – хірург;
  • Голова, шлунок, серце – глава, стоми, сирці;
  • Ніс, горло, вуха – ніс, гирло, вуха;
  • "У мене біль в..." – "Імам болки в..."; 
  • "Прошу вас повідомити посольство..." – "Моля, уведомете посолството..."

Для аптеки 

  • "Чи є у вас засіб проти...?" – "Имати чи засіб проти...?";
  • Головний біль – главоболіе;
  • Кашель – кашліца;
  • Зубний біль – зибобол;
  • Опік – ізгаряне. 

Для орієнтації у місті 

  • Площа – плоштад;
  • Вулиця – вулиця;
  • Перехрестя, провулок – кристопит, напречна вулиця;
  • Паралельна – успоредна;
  • Музей – музей;
  • Таксі, Трамвай, автобус – таксі, трамвай, автобус;
  • Парк – парк. 

Числівники 

  • Один – єдін;
  • Два – два;
  • Три – три;
  • чотири – четіре;
  • П'ять – пет;
  • шість – шість;
  • Сім – сидим;
  • Вісім – осем;
  • Дев'ять – девет;
  • Десять – десет;
  • Одинадцять – едінадесет;
  • Дванадцять – дванадесет;
  • Тринадцять – трінадесет;
  • Двадцять – двадесет;
  • Сто – сто;
  • Сто тридцять – сто і трідесет;
  • Двісті – двісті;
  • П'ятсот – петстотін;
  • Тисяча – хіляда;
  • Перший – пирві;
  • Другий – другий;
  • Третій – третині;
  • Четвертий – четвирті;
  • Одинадцятий – едінадесеті;
  • Двадцять третій – двадесет і третини;
  • Сто дванадцятий – сто і дванадесеті. 

Дні тижня 

  • Понеділок – понеделник;
  • Вівторок – вівторок;
  • Середовище – підряд;
  • Четвер – четвиртик;
  • П'ятниця – петики;
  • Субота – сибота;
  • Неділя – тиждень. 

Місяці 

  • Січень – януарія;
  • Лютий – февруарі;
  • Березень – березень;
  • Квітень – апріл;
  • Травень – травень;
  • Червень – юні;
  • Липень – юлі;
  • Серпень – серпень;
  • Вересень – септември;
  • Жовтень – октомврі;
  • Листопад – ноемврі;
  • Грудень – декемврі;
  • Рік – година;
  • Квартал – трімесечіе;
  • Сезон – сезон. 