Насамперед радимо звернути увагу на поширені вислови для привітання, прощання та вираження ввічливості. Також у добірці представлені фрази, які можуть стати у пригоді під час перетину кордону, а також у готелі, ресторані, автосервісі, аптеці, магазині та інших закладах обслуговування.

Цікаво Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві

Повсякденні вислови

"Добридень!" – "Добир ден!";

"Доброго ранку!" – "Добро ранок!";

"Добрий вечір!" – "Добир вечір!";

"Добраніч!" – "Лека ношт!";

"Прошу!" – "Моля!";

"Так, дякую вам!" – "Так, завдяки ві!";

"Котра година?" – "Колко е часит?";

"Я вас не розумію" – "Чи не ви розбираючи";

"Прошу, дайте мені..." – "Моля, дайте ми...";

"Скажіть мені, будь ласка..." – "Моля, кажете ми...";

"Говоріть повільніше" – "Говорете по-бавно";

"Вибачте" – "Вибачте";

"До побачення!" – "До віждане!";

Сьогодні – днес;

Вчора – вчора;

Позавчора – завчера;

Завтра – ранку;

Післязавтра – вдругіден;

Вранці – сутрін;

Полудень – обід;

Увечері – вечір.

Для перетину кордону

"Ось мій паспорт" – "Це паспорта ми";

"Документи на машину" – "Документи за Колат";

"Я хочу обміняти гроші" – "Престиж та обменя парі";

"Скільки кілометрів до...?" – "Колко е далеко до...?";

Сигарети – цігарі;

Митниця – митниця;

Мито – мито;

Праворуч – вдясно;

Ліворуч – вляво.

Для вокзалу

Шлях – коловоз;

Віконце (в установі) – гіше;

Житель – носач;

Багаж – багаж;

"Один квиток до..." – "Єдін квиток за...";

"Коли відбуває поїзд?" – "Коли тригва Влако?";

Спальний вагон – спалень вагон;

Перон – перон;

Буфет – бюфет;

Вхід – вхід;

Чоловіки (чоловічий туалет) – миже;

Жінки (жіночий туалет) – жені.

Для готелю

"Прошу одномісний номер з ванною (без ванни)" – "Моля єдна зграя з едно лягло і лазня (без лазня)";

"На якому поверсі?" – "На кой поверх?";

"Для мене заброньовано номер" – "Імам запазена зграя";

"Прошу розбудити мене в... годині" – "Моля, сибудете ме в... години";

"Прошу принести сніданок в номер" – "Моля, донесете закуска в зграя ми";

"Прошу віддати цю білизну в прання" – "Моля, хай помре бельото ми за пране";

"Прошу вас викликати таксі" – "Моля, повікайте таксі";

"Будь ласка, ключ" – "Моля, ключа".

Для автосервісу

Бензоколонка – бензостанція;

Місце стоянки – място за паркіране;

"Прошу вас, налийте мені... літрів бензину" – "Моля, дайте ми... літра бензин";

"Прошу вас змінити масло!" – "Моля, сменете маслот!";

"Прошу вас почистити і вимити машину!" – "Моля, почістете і ізмійте Колат!";

"Прошу вас допомогти мені усунути несправності!" – "Моля, помогнете ми, імам пошкодити!";

"Я хочу поїхати в..." – "Престиж до відійшов в..."

Для ресторану

Офіціант – келнер;

Сніданок – закуска;

Обід – обід;

Вечеря – вечеря;

Закуска – пред'ястіе;

Курячий суп – пілешка супу;

Овочевий суп – градінарска супу;

Омлет – омлет;

Риба – риба;

Кури, курча – кокошко, пилі;

Помідори – домата;

Гриби – гибі;

Шпинат – спанакі;

Абрикоси – кайса;

Персики – парасковія;

Апельсин – портокал;

Виноград – гроно;

Черешня – черешень;

Полуниця – ягоди;

Малина – маліні;

Яблука – ябилкі;

Груші – круши;

Зливи – сливи;

Кавун – диня;

Диня – пипеш;

Картопля – картоф;

Мова – език;

М'ясо – месо;

Телятина – телешко;

Свинина – свинськи;

Баранина – агнешка;

Морозиво – сладолед;

Млинці – палачинке;

Булочка – кіфл;

Біле вино – бяло вино;

Червоне вино – червено вино;

Пиво – біра (пиво);

Анісова горілка – мастика;

Фруктовий сік – плодів сік;

Стакан води – чаша вода;

Газована вода – газірана вода;

Молоко – мляко;

Чай – чай;

Кава – кава;

Торт – торта;

"Скільки мені потрібно заплатити?" – "Колко трябва та сплачуючи?"

Для магазинів і закладів побутового обслуговування

М'ясний магазин – месарніца;

Молочний магазин – млекарніца;

Кафе-кондитерська – сладкарниця;

Булочна – хлібні вироби;

Господарчі товари – домакінскі спожи;

Перукарня, косметичний кабінет – хігіенні послуги.

Для поліклініки

Лікар – лекар;

Зубний лікар – зиболекар;

Дитячий лікар – детски лікарські;

Внутрішні хвороби – витрешні болести;

Гінеколог – гінеколог;

Хірург – хірург;

Голова, шлунок, серце – глава, стоми, сирці;

Ніс, горло, вуха – ніс, гирло, вуха;

"У мене біль в..." – "Імам болки в...";

"Прошу вас повідомити посольство..." – "Моля, уведомете посолството..."

Для аптеки

"Чи є у вас засіб проти...?" – "Имати чи засіб проти...?";

Головний біль – главоболіе;

Кашель – кашліца;

Зубний біль – зибобол;

Опік – ізгаряне.

Для орієнтації у місті

Площа – плоштад;

Вулиця – вулиця;

Перехрестя, провулок – кристопит, напречна вулиця;

Паралельна – успоредна;

Музей – музей;

Таксі, Трамвай, автобус – таксі, трамвай, автобус;

Парк – парк.

Числівники

Один – єдін;

Два – два;

Три – три;

чотири – четіре;

П'ять – пет;

шість – шість;

Сім – сидим;

Вісім – осем;

Дев'ять – девет;

Десять – десет;

Одинадцять – едінадесет;

Дванадцять – дванадесет;

Тринадцять – трінадесет;

Двадцять – двадесет;

Сто – сто;

Сто тридцять – сто і трідесет;

Двісті – двісті;

П'ятсот – петстотін;

Тисяча – хіляда;

Перший – пирві;

Другий – другий;

Третій – третині;

Четвертий – четвирті;

Одинадцятий – едінадесеті;

Двадцять третій – двадесет і третини;

Сто дванадцятий – сто і дванадесеті.

Дні тижня

Понеділок – понеделник;

Вівторок – вівторок;

Середовище – підряд;

Четвер – четвиртик;

П'ятниця – петики;

Субота – сибота;

Неділя – тиждень.

Місяці