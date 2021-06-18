Насамперед радимо звернути увагу на поширені вислови для привітання, прощання та вираження ввічливості. Також у добірці представлені фрази, які можуть стати у пригоді під час перетину кордону, а також у готелі, ресторані, автосервісі, аптеці, магазині та інших закладах обслуговування.
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Повсякденні вислови
- "Добридень!" – "Добир ден!";
- "Доброго ранку!" – "Добро ранок!";
- "Добрий вечір!" – "Добир вечір!";
- "Добраніч!" – "Лека ношт!";
- "Прошу!" – "Моля!";
- "Так, дякую вам!" – "Так, завдяки ві!";
- "Котра година?" – "Колко е часит?";
- "Я вас не розумію" – "Чи не ви розбираючи";
- "Прошу, дайте мені..." – "Моля, дайте ми...";
- "Скажіть мені, будь ласка..." – "Моля, кажете ми...";
- "Говоріть повільніше" – "Говорете по-бавно";
- "Вибачте" – "Вибачте";
- "До побачення!" – "До віждане!";
- Сьогодні – днес;
- Вчора – вчора;
- Позавчора – завчера;
- Завтра – ранку;
- Післязавтра – вдругіден;
- Вранці – сутрін;
- Полудень – обід;
- Увечері – вечір.
Для перетину кордону
- "Ось мій паспорт" – "Це паспорта ми";
- "Документи на машину" – "Документи за Колат";
- "Я хочу обміняти гроші" – "Престиж та обменя парі";
- "Скільки кілометрів до...?" – "Колко е далеко до...?";
- Сигарети – цігарі;
- Митниця – митниця;
- Мито – мито;
- Праворуч – вдясно;
- Ліворуч – вляво.
Для вокзалу
- Шлях – коловоз;
- Віконце (в установі) – гіше;
- Житель – носач;
- Багаж – багаж;
- "Один квиток до..." – "Єдін квиток за...";
- "Коли відбуває поїзд?" – "Коли тригва Влако?";
- Спальний вагон – спалень вагон;
- Перон – перон;
- Буфет – бюфет;
- Вхід – вхід;
- Чоловіки (чоловічий туалет) – миже;
- Жінки (жіночий туалет) – жені.
Для готелю
- "Прошу одномісний номер з ванною (без ванни)" – "Моля єдна зграя з едно лягло і лазня (без лазня)";
- "На якому поверсі?" – "На кой поверх?";
- "Для мене заброньовано номер" – "Імам запазена зграя";
- "Прошу розбудити мене в... годині" – "Моля, сибудете ме в... години";
- "Прошу принести сніданок в номер" – "Моля, донесете закуска в зграя ми";
- "Прошу віддати цю білизну в прання" – "Моля, хай помре бельото ми за пране";
- "Прошу вас викликати таксі" – "Моля, повікайте таксі";
- "Будь ласка, ключ" – "Моля, ключа".
Для автосервісу
- Бензоколонка – бензостанція;
- Місце стоянки – място за паркіране;
- "Прошу вас, налийте мені... літрів бензину" – "Моля, дайте ми... літра бензин";
- "Прошу вас змінити масло!" – "Моля, сменете маслот!";
- "Прошу вас почистити і вимити машину!" – "Моля, почістете і ізмійте Колат!";
- "Прошу вас допомогти мені усунути несправності!" – "Моля, помогнете ми, імам пошкодити!";
- "Я хочу поїхати в..." – "Престиж до відійшов в..."
Для ресторану
- Офіціант – келнер;
- Сніданок – закуска;
- Обід – обід;
- Вечеря – вечеря;
- Закуска – пред'ястіе;
- Курячий суп – пілешка супу;
- Овочевий суп – градінарска супу;
- Омлет – омлет;
- Риба – риба;
- Кури, курча – кокошко, пилі;
- Помідори – домата;
- Гриби – гибі;
- Шпинат – спанакі;
- Абрикоси – кайса;
- Персики – парасковія;
- Апельсин – портокал;
- Виноград – гроно;
- Черешня – черешень;
- Полуниця – ягоди;
- Малина – маліні;
- Яблука – ябилкі;
- Груші – круши;
- Зливи – сливи;
- Кавун – диня;
- Диня – пипеш;
- Картопля – картоф;
- Мова – език;
- М'ясо – месо;
- Телятина – телешко;
- Свинина – свинськи;
- Баранина – агнешка;
- Морозиво – сладолед;
- Млинці – палачинке;
- Булочка – кіфл;
- Біле вино – бяло вино;
- Червоне вино – червено вино;
- Пиво – біра (пиво);
- Анісова горілка – мастика;
- Фруктовий сік – плодів сік;
- Стакан води – чаша вода;
- Газована вода – газірана вода;
- Молоко – мляко;
- Чай – чай;
- Кава – кава;
- Торт – торта;
- "Скільки мені потрібно заплатити?" – "Колко трябва та сплачуючи?"
Для магазинів і закладів побутового обслуговування
- М'ясний магазин – месарніца;
- Молочний магазин – млекарніца;
- Кафе-кондитерська – сладкарниця;
- Булочна – хлібні вироби;
- Господарчі товари – домакінскі спожи;
- Перукарня, косметичний кабінет – хігіенні послуги.
Для поліклініки
- Лікар – лекар;
- Зубний лікар – зиболекар;
- Дитячий лікар – детски лікарські;
- Внутрішні хвороби – витрешні болести;
- Гінеколог – гінеколог;
- Хірург – хірург;
- Голова, шлунок, серце – глава, стоми, сирці;
- Ніс, горло, вуха – ніс, гирло, вуха;
- "У мене біль в..." – "Імам болки в...";
- "Прошу вас повідомити посольство..." – "Моля, уведомете посолството..."
Для аптеки
- "Чи є у вас засіб проти...?" – "Имати чи засіб проти...?";
- Головний біль – главоболіе;
- Кашель – кашліца;
- Зубний біль – зибобол;
- Опік – ізгаряне.
Для орієнтації у місті
- Площа – плоштад;
- Вулиця – вулиця;
- Перехрестя, провулок – кристопит, напречна вулиця;
- Паралельна – успоредна;
- Музей – музей;
- Таксі, Трамвай, автобус – таксі, трамвай, автобус;
- Парк – парк.
Числівники
- Один – єдін;
- Два – два;
- Три – три;
- чотири – четіре;
- П'ять – пет;
- шість – шість;
- Сім – сидим;
- Вісім – осем;
- Дев'ять – девет;
- Десять – десет;
- Одинадцять – едінадесет;
- Дванадцять – дванадесет;
- Тринадцять – трінадесет;
- Двадцять – двадесет;
- Сто – сто;
- Сто тридцять – сто і трідесет;
- Двісті – двісті;
- П'ятсот – петстотін;
- Тисяча – хіляда;
- Перший – пирві;
- Другий – другий;
- Третій – третині;
- Четвертий – четвирті;
- Одинадцятий – едінадесеті;
- Двадцять третій – двадесет і третини;
- Сто дванадцятий – сто і дванадесеті.
Дні тижня
- Понеділок – понеделник;
- Вівторок – вівторок;
- Середовище – підряд;
- Четвер – четвиртик;
- П'ятниця – петики;
- Субота – сибота;
- Неділя – тиждень.
Місяці
- Січень – януарія;
- Лютий – февруарі;
- Березень – березень;
- Квітень – апріл;
- Травень – травень;
- Червень – юні;
- Липень – юлі;
- Серпень – серпень;
- Вересень – септември;
- Жовтень – октомврі;
- Листопад – ноемврі;
- Грудень – декемврі;
- Рік – година;
- Квартал – трімесечіе;
- Сезон – сезон.