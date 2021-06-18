Прежде всего советуем обратить внимание на распространенные высказывания для приветствия, прощания и выражения вежливости. Также в подборке представлены фразы, которые могут пригодиться при пересечении границы, а также в гостинице, ресторане, автосервисе, аптеке, магазине и других учреждениях обслуживания.

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Повседневные выражения

"Доброе утро!" – "Добыр день!";

– "Доброе утро!" – "Добро утро!";

– "Добрый вечер!" – "Доб р вечер!";

– "Спокойной ночи!" – "Лека ношт!";

– "Прошу!" – "Моля!";

– "Да, спасибо!" – "Так, завдяки ви!";

– "Который час?" – "Колко е часит?";

– "Я не понимаю" – "Ч ы не разбираяючи";

– ы "Прошу, дайте мне..." – "Моля, дайте мы...";

– "Скажите мне, пожалуйста..." – "Моля, говорите мы...";

– "Говорите медленнее" – "Говорите по-бавно";

– "Простите" – "Вибачте";

– "До свидания!" – "К виждане!";

– Сегодня – днес;

– Вчера – сегодня;

– Позавчера – завчера;

– Завтра – утром;

– Послезавтра – вдругиден;

– Утром – сутрин;

– Полдень – обед;

– Вечером – вечер.

Для пересечения границы

"Вот мой паспорт" – "Це паспорта мы";

– "Документы на машину" – "Документы за Колат";

– "Я хочу обменять деньги" – "Престиж и обменя паре";

– "Сколько километров до ...?" – "Колко е далеко до ...?";

– сигареты – цигари;

– таможня – митниця;

– пошлина – мито;

– справа – вдясно;

– слева – вляво.

Для вокзала

Путь – коловоз;

– Окошко (в учреждении) – гише;

– Житель – носач;

– Багаж – багаж;

– "Один билет в..." – "Един билет за...";

– "Когда отбывает поезд?" – "Когда тригве Влако?";

– Спальный вагон – спален вагон;

– Платформа – перон;

– Буфет – бюфет;

– Вход – вхид;

– Мужчины (мужской туалет) – миже;

– Женщины (женский туалет) – жене.

Для отеля

"Прошу одноместный номер с ванной (без ванны)" – "Моля една стая из Эдной легло и баня (без баня)";

– "На каком этаже?" – "На кой поверх?";

– "Для меня забронирован номер" – "Имам запазена зграя";

– "Прошу разбудить меня в ... часов" – " Моля, събудете ме в... часа ";

– Моля, събудете ме в... часа "Прошу принести завтрак в номер" – "Моля, донесете закуска в сграя мы";

– "Прошу отдать это белье в стирку" – " Моля, дайте това пране на прането ";

– Моля, дайте това пране на прането "Прошу вас вызвать такси" – "Моля, повикайте такси";

– "Пожалуйста, ключ" – "Моля, ключа".

Для автосервиса

Автозаправочная станция – бензостанция;

– Место стоянки – м ясто за паркиране;

– м "Прошу вас, налейте мне... литров бензина" – "Моля, дайте мы... литра бензин";

– "Прошу вас сменить масло!" – "Моля, смена маслот!";

– "Прошу вас почистить и вымыть машину!" – "Моля, почистете и изме колат!";

– "Прошу вас помочь мне устранить неисправности!" – "Моля, помогнете мы, имам пошкодить!";

– "Я хочу поехать в..." – "Престиж до отошел в..."

Для ресторана

Официант – келнер;

– Завтрак – закуска;

– Обед – обед;

– Ужин – вечеря;

– Закуска – предьястие;

– Куриный суп – пилешка супа;

– Овощной суп – градинарска супу;

– Omelet – омлет;

– Рыба – рыба;

– Куры, цыпленок – кокошко, пыли;

– Помидоры – домата;

– Грибы – гиби;

– Шпинат – спанаки;

– Абрикосы - кайса;

Персики – прасковья;

– Апельсин – п ортокале;

– п Виноград – гроно;

– Черешня – черешен;

– Клубника – ягоды;

– Малина – малини;

– Яблоки – ябилки;

– Груши – круши;

– Сливы – сливы;

– Арбуз – дыня;

– Арбуз – пипеш;

– Картофель – картоф;

– Язык – език;

– Мясо – месо;

– Телятина – телешко;

– Свинина – свински;

– Баранина – агнешка;

Мороженое – сладолед;

– Блины – палачинке;

– Бун – кифл;

– Белое вино – бяло вино;

– Красное вино – червене вино;

– Пиво – бира (пиво);

– Анисовая водка – мастика;

– Фруктовый сок – плодов сок;

– Стакан воды – чаша вода;

– Газированная вода – газирана вода;

– Молоко – мляко;

– Чай – чай;

– Кофе – кофе;

– Торт – торта;

– "Сколько мне нужно заплатить?" – "Колко трябва и платя?"

Для магазинов и заведений бытового обслуживания

Мясной магазин – месарница;

– Молочный магазин – млекарница;

– Кафе-кондитерская – сладкарниця;

– Булочная – хлебные вироби;

– Хозяйственные товары – домакински спожи;

– Парикмахерская, косметический кабинет – хигиенни послуги.

Для поликлиники

Врач – лекар;

– Зубной врач – зиболекар;

– Детский врач – детски лекарсткые;

– Внутренние болезни – витрешни болести;

– Гинеколог – гинеколог;

– Хирург – хирург

– Председатель, желудок, сердце – глава, стомы, сырце;

– Нос, горло, уши – нис, гирло, уши;

– "У меня боль в..." – "Имам болки в...";

– "Прошу вас сообщить посольство..." – "Моля, уведомете посолството ..."

Для аптеки

"Есть ли у вас средство против...?" – "Имати или средство против...?";

– Головная боль – главоболие;

– Кашель – кашлица;

– Зубная боль – зибобол;

– Ожог – изгаряне.

Для ориентации в городе

Площадь – плоштад;

– Улица – вулица;

– Перекресток, переулок – кристопит, напречна улица;

– Параллельная – успоредна;

– Музей – музей;

– Такси, трамвай, автобус – такси, трамвай, автобус;

– Парк – парк.

Числительные

Один – един;

– Два – два;

– Три – три;

– Четыре – четире;

– Пять – пет;

– шесть – шесть;

– Семь – сидим;

– Восемь – осем;

– Девять – девет;

– Десять – десет;

– Одиннадцать – единадесет;

– Двенадцать – дванадесет;

– Тринадцать – тринадесет;

– Двадцать – двадесет;

– Сто – сто;

– Сто тридцать – сто тридесет;

– Двести – двести;

– Пятьсот – петстотин;

– Тысяча – хиляда;

– Первый – пирви;

– Второй – другий;

– Третий – третини;

– Четвертый – четвирти;

– Одиннадцатый – единадесети;

– Двадцать третий – двадесет и трети;

– Сто двенадцатый – сто дванадесети.

Дни недели

Понедельник – понеделник;

– Вторник – вторник;

– Среда – подряд;

– Четверг – четвиртик;

– Пятница – петик;

– Суббота – сибота;

– Воскресенье – неделя.

Месяца