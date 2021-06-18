Прежде всего советуем обратить внимание на распространенные высказывания для приветствия, прощания и выражения вежливости. Также в подборке представлены фразы, которые могут пригодиться при пересечении границы, а также в гостинице, ресторане, автосервисе, аптеке, магазине и других учреждениях обслуживания.

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Повседневные выражения

  • "Доброе утро!"  "Добыр день!";
  • "Доброе утро!" – "Добро утро!";
  • "Добрый вечер!"  "Добр вечер!";
  • "Спокойной ночи!"  "Лека ношт!";
  • "Прошу!"  "Моля!";
  • "Да, спасибо!"  "Так, завдяки ви!";
  • "Который час?"  "Колко е часит?";
  • "Я не понимаю"  "Чы не разбираяючи";
  • "Прошу, дайте мне..."  "Моля, дайте мы...";
  • "Скажите мне, пожалуйста..."  "Моля, говорите мы...";
  • "Говорите медленнее"  "Говорите по-бавно";
  • "Простите"  "Вибачте";
  • "До свидания!"  "К виждане!";
  • Сегодня  днес;
  • Вчера  сегодня;
  • Позавчера  завчера;
  • Завтра  утром;
  • Послезавтра – вдругиден;
  • Утром  сутрин;
  • Полдень  обед;
  • Вечером  вечер.

Для пересечения границы 

  • "Вот мой паспорт"  "Це паспорта мы";
  • "Документы на машину"  "Документы за Колат";
  • "Я хочу обменять деньги"  "Престиж и обменя паре";
  • "Сколько километров до ...?"  "Колко е далеко до ...?";
  • сигареты  цигари;
  • таможня  митниця;
  • пошлина  мито;
  • справа  вдясно;
  • слева – вляво. 

Для вокзала 

  • Путь  коловоз;
  • Окошко (в учреждении)  гише;
  • Житель – носач;
  • Багаж  багаж;
  • "Один билет в..."  "Един билет за..."; 
  • "Когда отбывает поезд?"  "Когда тригве Влако?";
  • Спальный вагон  спален вагон;
  • Платформа – перон;
  • Буфет  бюфет;
  • Вход  вхид;
  • Мужчины (мужской туалет)  миже;
  • Женщины (женский туалет)  жене. 

Для отеля 

  • "Прошу одноместный номер с ванной (без ванны)"  "Моля една стая из Эдной легло и баня (без баня)";
  • "На каком этаже?"  "На кой поверх?"; 
  • "Для меня забронирован номер"  "Имам запазена зграя"; 
  • "Прошу разбудить меня в ... часов" – "Моля, събудете ме в... часа"; 
  • "Прошу принести завтрак в номер"  "Моля, донесете закуска в сграя мы"; 
  • "Прошу отдать это белье в стирку" – "Моля, дайте това пране на прането"; 
  • "Прошу вас вызвать такси"  "Моля, повикайте такси"; 
  • "Пожалуйста, ключ" – "Моля, ключа". 

Для автосервиса

  • Автозаправочная станция  бензостанция;
  • Место стоянки – място за паркиране;
  • "Прошу вас, налейте мне... литров бензина"  "Моля, дайте мы... литра бензин"; 
  • "Прошу вас сменить масло!" – "Моля, смена маслот!"; 
  • "Прошу вас почистить и вымыть машину!"  "Моля, почистете и изме колат!"; 
  • "Прошу вас помочь мне устранить неисправности!"  "Моля, помогнете мы, имам пошкодить!"; 
  • "Я хочу поехать в..." – "Престиж до отошел в..."

Для ресторана 

  • Официант  келнер;
  • Завтрак  закуска;
  • Обед – обед;
  • Ужин  вечеря;
  • Закуска  предьястие;
  • Куриный суп – пилешка супа;
  • Овощной суп – градинарска супу;
  • Omelet – омлет;
  • Рыба  рыба;
  • Куры, цыпленок  кокошко, пыли;
  • Помидоры  домата;
  • Грибы  гиби;
  • Шпинат  спанаки;
  • Абрикосы - кайса;
  • Персики  прасковья;
  • Апельсин – портокале;
  • Виноград  гроно;
  • Черешня  черешен;
  • Клубника  ягоды;
  • Малина  малини;
  • Яблоки – ябилки;
  • Груши – круши;
  • Сливы  сливы;
  • Арбуз  дыня;
  • Арбуз – пипеш;
  • Картофель  картоф;
  • Язык  език;
  • Мясо – месо;
  • Телятина  телешко;
  • Свинина – свински;
  • Баранина – агнешка;
  • Мороженое  сладолед;
  • Блины  палачинке;
  • Бун  кифл;
  • Белое вино  бяло вино;
  • Красное вино  червене вино;
  • Пиво  бира (пиво);
  • Анисовая водка  мастика;
  • Фруктовый сок  плодов сок;
  • Стакан воды – чаша вода;
  • Газированная вода – газирана вода;
  • Молоко – мляко;
  • Чай – чай;
  • Кофе – кофе;
  • Торт  торта;
  • "Сколько мне нужно заплатить?" – "Колко трябва и платя?"

Для магазинов и заведений бытового обслуживания 

  • Мясной магазин – месарница;
  • Молочный магазин  млекарница;
  • Кафе-кондитерская  сладкарниця;
  • Булочная  хлебные вироби;
  • Хозяйственные товары  домакински спожи;
  • Парикмахерская, косметический кабинет  хигиенни послуги. 

Для поликлиники 

  • Врач – лекар;
  • Зубной врач – зиболекар;
  • Детский врач  детски лекарсткые;
  • Внутренние болезни – витрешни болести;
  • Гинеколог – гинеколог;
  • Хирург  хирург
  • Председатель, желудок, сердце  глава, стомы, сырце;
  • Нос, горло, уши – нис, гирло, уши;
  • "У меня боль в..."  "Имам болки в..."; 
  • "Прошу вас сообщить посольство..."  "Моля, уведомете посолството ..."

Для аптеки 

  • "Есть ли у вас средство против...?"  "Имати или средство против...?";
  • Головная боль – главоболие;
  • Кашель  кашлица;
  • Зубная боль  зибобол;
  • Ожог – изгаряне. 

Для ориентации в городе 

  • Площадь  плоштад;
  • Улица  вулица;
  • Перекресток, переулок  кристопит, напречна улица;
  • Параллельная  успоредна;
  • Музей – музей;
  • Такси, трамвай, автобус  такси, трамвай, автобус;
  • Парк  парк. 

Числительные 

  • Один  един;
  • Два  два;
  • Три  три;
  • Четыре  четире;
  • Пять  пет;
  • шесть  шесть;
  • Семь  сидим;
  • Восемь  осем;
  • Девять  девет;
  • Десять – десет;
  • Одиннадцать  единадесет;
  • Двенадцать – дванадесет;
  • Тринадцать  тринадесет;
  • Двадцать  двадесет;
  • Сто  сто;
  • Сто тридцать  сто тридесет;
  • Двести  двести;
  • Пятьсот – петстотин;
  • Тысяча  хиляда;
  • Первый – пирви;
  • Второй  другий;
  • Третий – третини;
  • Четвертый – четвирти;
  • Одиннадцатый  единадесети;
  • Двадцать третий  двадесет и трети;
  • Сто двенадцатый  сто дванадесети. 

Дни недели 

  • Понедельник  понеделник;
  • Вторник – вторник;
  • Среда  подряд;
  • Четверг – четвиртик;
  • Пятница  петик;
  • Суббота  сибота;
  • Воскресенье – неделя. 

Месяца 

  • Январь  януария;
  • Февраль  февруари;
  • Март  март;
  • Апрель – април;
  • Май – май;
  • Июгь  юные;
  • Июль  юли;
  • Август – август;
  • Сентябрь  септември;
  • Октябрь  октомври;
  • Ноябрь  ноември;
  • Декабрь – декември;
  • Год  час;
  • Квартал  тримесечие;
  • Сезон – сезон. 