По словам ван Бастена, "пальму первенства" стоит отдать Лувру. Его считают самым посещаемым музеем мира. Ежедневно Лувр посещает более 10 тысяч туристов. Их захватывает не только экспозиция, но и само фантастическое здание, которое на протяжении веков было резиденцией французских королей.

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Ван Бастен заметил, что, конечно, Джоконда стоит того, чтобы ею полюбоваться. Однако это будет каких-то 0,5 секунды и все это время придется бороться за место среди безумной толпы, которая будет делать миллиард селфи.

Тревел-эксперт отмечает: если у вас есть время в Париже, можно и постоять в очереди к бессмертному творению Леонардо. Однако если время во французской столице – ограничено, стоит уделить внимание более тихим и интересным локациям.

Также в списке – Стоунхендж

Ван Бастен соглашается, что древний Стоунхендж действительно поражает своей историей и завораживает тайнами. Однако туристы превратили в пыль всю священность места.



Древний и величественный Стоунхендж / Unsplash

Тревел-эксперт возмущен тем, что Стоунхендж превратили в инста-локацию. Ван Бастен шутит: чтобы почувствовать вайб места, разве стоит прибыть туда на рассвете во время лунного затмения.

Однажды мне пришлось бороться со стаей американских студентов по обмену за выгодную точку обзора в Стоунхендже,

– заметил ван Бастен.

Конечно, если Стоунхендж – ваша мечта, можно пробовать. Однако перед этим стоит еще раз задуматься, действительно ли вам так сильно хочется побывать там.