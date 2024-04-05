Здається, багато хто забуває, що цей престижний статус присвоюється не лише за красу, але й за цінність, яку ці об'єкти мають для людства. У нещодавній дискусії на платформі Reddit користувачі висловили свої найбільші розчарування після відвідування об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Найбільш переоцінені пам'ятки ЮНЕСКО

Наприклад, деяких туристів розчарували статуя Христа-Спасителя в Бразилії, Стоунхендж в Англії й Тадж-Махал в Індії.

Христос-Спаситель у Бразилії. Дуже неприємно думати, що це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і дуже соромно, що це одне із семи чудес світу, особливо коли до числа фіналістів входять такі об'єкти, як Ангкор-Ват,

– написав користувач із ніком JustAsmalldreamer.

Цю думку підтримали ще кілька користувачів. Деякі з них були приголомшені, що біля ніг гігантського Ісуса було 10 тисяч його фанатів, які намагалися зробити одне й те саме селфі.

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії / Фото Unsplash

Також кілька користувачів залишилися незадоволені кам'яною мегалітичною спорудою Стоунхендж у Великій Британії.

Стоунхендж... Я маю на увазі. Це вражає хвилин десять. Але заради цих десяти хвилин задоволення занадто далеко їхати з Лондона,

– написав користувач fromafarawayplac3.

При цьому користувач поскаржився, що каміння виявилося значно нижчим, ніж він очікував, а користувач ironwilledf-up додав, що у Британії доступно безліч інших цікавіших туристичних пам'яток.

Стоунхендж / Фото Unsplash

Ще один користувач із ніком JessSuperSub залишився розчарований відвідуванням Тадж-Махал в Індії.

Тадж-Махал і форти Раджастану. Я не розумію, в чому тут справа і чому їх так переоцінюють. Це просто потворні старі пам'ятники. У мене таке відчуття, ніби я витратив дорогоцінні долари на те, щоб побачити дрібницю,

– поділився він.

Утім, інші учасники опитування поспішили заступитися за цю пам'ятку.

Тадж-Махал / Фото Unsplash

Водночас більшість опитаних, навіть якщо й називали якісь конкретні пам'ятки зі списку ЮНЕСКО, які їх розчарували, визнали, що вони самі зробили помилку, неадекватно оцінивши їх.