Кажется, многие забывают, что этот престижный статус присваивается не только за красоту, но и за ценность, которую эти объекты имеют для человечества. В недавней дискуссии на платформе Reddit пользователи выразили свои самые большие разочарования после посещения объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Самые переоцененные достопримечательности ЮНЕСКО

Например, некоторых туристов разочаровали статуя Христа-Искупителя в Бразилии, Стоунхендж в Англии и Тадж-Махал в Индии.

Христос-Искупитель в Бразилии. Очень неприятно думать, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и очень стыдно, что это одно из семи чудес света, особенно когда в число финалистов входят такие объекты, как Ангкор-Ват,

– написал пользователь с ником JustAsmalldreamer.

Это мнение поддержали еще несколько пользователей. Некоторые из них были ошеломлены, что у ног гигантского Иисуса было 10 тысяч его фанатов, которые пытались сделать одно и то же селфи.

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии / Фото Unsplash

Также несколько пользователей остались недовольны каменным мегалитическим сооружением Стоунхендж в Великобритании.

Стоунхендж... Я имею в виду. Это впечатляет минут на десять. Но ради этих десяти минут удовольствия слишком далеко ехать из Лондона,

– написал пользователь fromafarawayplac3.

При этом пользователь пожаловался, что камни оказались значительно ниже, чем он ожидал, а пользователь ironwilledf-up добавил, что в Британии доступно множество других интересных туристических достопримечательностей.

Стоунхендж / Фото Unsplash

Еще один пользователь с ником JessSuperSub остался разочарован посещением Тадж-Махал в Индии.

Тадж-Махал и форты Раджастана. Я не понимаю, в чем тут дело и почему их так переоценивают. Это просто уродливые старые памятники. У меня такое ощущение, будто я потратил драгоценные доллары на то, чтобы увидеть мелочь,

– поделился он.

Впрочем, другие участники опроса поспешили вступиться за эту достопримечательность.

Тадж-Махал / Фото Unsplash

В то же время большинство опрошенных, даже если и называли какие-то конкретные памятники из списка ЮНЕСКО, которые их разочаровали, признали, что они сами сделали ошибку, неадекватно оценив их.