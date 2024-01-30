Туристам та просто іноземцям тут завжди раді: названо найбільш гостинні місця у світі в 2024-му

30 січня 2024, 18:50
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Джерело:

Booking

Численні напрямки захоплюють уяву завзятих мандрівників. З усім тим, приголомшливий сплеск туристів спонукав чимало з цих місць боротися з наслідками овертуризму. Тому, намагаючись зменшити напругу та регулювати кількість відвідувачів, влада вдається до встановлення значних податків на туристів.

З іншого боку, є й ті, хто навпаки радий гостям за будь-яких обставин. Популярна платформа з бронювання житла Booking.com назвала найбільш гостинні туристичні напрямки у 2024 році.

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Так, Booking.com назвав переможців щорічної премії Traveler Review Awards. Вибирали їх за відгуками на платформі.

Нагороди отримали найгостинніші місця для мандрівників. Їх у 2024-му виявилося рекордні 1,48 мільйона.

У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.

Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році

  1. Арраял д'Ажуда, Бразилія.
  2. Ермуполіс, Греція.
  3. Віана-ду-Каштелу, Португалія.
  4. Дейлсфорд, Австралія.
  5. Гріндельвальд, Швейцарія.
  6. Моав, США.
  7. Юзес, Франція.
  8. Мазатлан, Мексика.
  9. Джайсалмер, Індія.
  10. Фудзікавагучіко, Японія.

Зауважимо, Італія отримала рекордну кількість лауреатів премії – 181 012. За нею слідують Іспанія (125 611) та Франція (124 361).

Португальське Віана-ду-Каштелу посіло 3 місце серед найбільш гостинних міст у світі / Фото iberian-escapes.com

Найбільш гостинні регіони на Землі у 2024 році:

  1. Пертшир, Велика Британія.
  2. Пенху, Тайвань.
  3. Бояка, Колумбія.
  4. Трентіно – Альто-Адідже, Італія.
  5. Лос-Лагос, Чилі.
  6. Еронго, Намібія.
  7. Отаго, Нова Зеландія.
  8. Лапландія, Фінляндія.
  9. Астурія, Іспанія.
  10. Фрісландія, Нідерланди.

Які міста світу вважають найдорожчими?

Сербський сервіс Numbeo оновив свій індекс вартості життя у різних містах світу. Його топ – найдорожчі місця. Формують рейтинг на основі інформації про споживчі ціни, вартість нерухомості та показники якості життя. За основу беруть прайси Нью-Йорка – він автоматично присуджує 100 балів.

Всього в оновленому рейтингу 362 міста. Тож хто потрапив у десятку найдорожчих міст у світі в 2024 році – читайте за посиланням!

Автор: Марта Касіянчук