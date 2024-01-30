Туристам та просто іноземцям тут завжди раді: названо найбільш гостинні місця у світі в 2024-му
Джерело:Booking
Численні напрямки захоплюють уяву завзятих мандрівників. З усім тим, приголомшливий сплеск туристів спонукав чимало з цих місць боротися з наслідками овертуризму. Тому, намагаючись зменшити напругу та регулювати кількість відвідувачів, влада вдається до встановлення значних податків на туристів.
З іншого боку, є й ті, хто навпаки радий гостям за будь-яких обставин. Популярна платформа з бронювання житла Booking.com назвала найбільш гостинні туристичні напрямки у 2024 році.
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Так, Booking.com назвав переможців щорічної премії Traveler Review Awards. Вибирали їх за відгуками на платформі.
Нагороди отримали найгостинніші місця для мандрівників. Їх у 2024-му виявилося рекордні 1,48 мільйона.
У підсумку укладачі рейтингу дійшли до висновку, що найбільше раді бачити туристів в бразильському місті Арраял-д'Ажуда і в шотландському регіоні Пертшир.
Найбільш гостинні міста на Землі в 2024 році
- Арраял д'Ажуда, Бразилія.
- Ермуполіс, Греція.
- Віана-ду-Каштелу, Португалія.
- Дейлсфорд, Австралія.
- Гріндельвальд, Швейцарія.
- Моав, США.
- Юзес, Франція.
- Мазатлан, Мексика.
- Джайсалмер, Індія.
- Фудзікавагучіко, Японія.
Зауважимо, Італія отримала рекордну кількість лауреатів премії – 181 012. За нею слідують Іспанія (125 611) та Франція (124 361).
Португальське Віана-ду-Каштелу посіло 3 місце серед найбільш гостинних міст у світі / Фото iberian-escapes.com
Найбільш гостинні регіони на Землі у 2024 році:
- Пертшир, Велика Британія.
- Пенху, Тайвань.
- Бояка, Колумбія.
- Трентіно – Альто-Адідже, Італія.
- Лос-Лагос, Чилі.
- Еронго, Намібія.
- Отаго, Нова Зеландія.
- Лапландія, Фінляндія.
- Астурія, Іспанія.
- Фрісландія, Нідерланди.
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