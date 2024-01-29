Тільки 38% жителів столиці Італії визнають, що почуваються в безпеці на вулицях Рима вночі. Це місто є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Але його визнали найнебезпечнішим містом Європи за підсумками 2023 року.
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Жителі Рима хвилюються через безпеку на вулицях
Отже, Рим визнали найнебезпечнішим містом у Європі. На другому місці в цьому антирейтингу — грецька столиця Афіни. Тут лише 40% населення почувається в безпеці. На третій позиції — французьке портове місто Марсель. Тут про безпеку заявили лише 43% опитаних.
Водночас найбезпечнішими європейськими містами визнали столицю Данії Копенгаген, іспанське місто Ов'єдо та столицю Словенії Любляну. Всі ці лідери отримали позитивну оцінку від 87% респондентів.
Більшість жителів Копенгагена не бояться виходити на вулицю вночі / Фото Pexels
Звіт показав, що в невеликих містах люди почуваються спокійніше. У середньому сім із десяти жителів вважають, що їхнє життя повністю в безпеці. У більш населених містах (до 250 тисяч осіб) у безпеці почуваються 75% жителів. А в містах-мільйонниках ситуація гірша – тут про безпеку заявляють приблизно 67% жителів.
Жінки у великих містах рідше говорять про безпеку, ніж чоловіки (67% проти 72%). Освіта позитивно відзначається на сприйнятті безпеки. 71% жителів міст, які мають вищу освіту, заявили, що відчувають себе безпечно навіть у нічний час проти 67% жителів з базовою освітою.
Також спостерігається певна різниця між містами всередині країн. Наприклад, у Франції частка жителів, які почуваються безпечно вночі, коливається від 43% у Марселі до 82% у Бордо. Схожі відмінності простежується в Бельгії, Болгарії, Чехії, Греції, Італії та Туреччині. При цьому не сильно відрізняються результати у містах Данії, Австрії, Фінляндії, Словаччини, Швейцарії та Великої Британії.
Найнебезпечніші міста Європи:
- Рим (Італія) – лише 38% мешканців почуваються в безпеці вночі;
- Афіни (Греція) – 40%;
- Марсель (Франція) – 43%;
- Неаполь (Італія) – 44%;
- Льєж (Бельгія) – 44%;
- Стамбул (Туреччина) – 44%.
Найбезпечніші європейські міста:
- Копенгаген (Данія) – 87% жителів почуваються спокійно на вулицях міста вночі;
- Ов'єдо (Іспанія) – 87%;
- Любляна (Словенія) – 87%;
- Білосток (Польща) – 86%;
- Гронінген (Нідерланди) – 86%;
- Цюрих (Швейцарія) – 86%.
Повний звіт Євросоюзу про якість життя в містах можна знайти за цим посиланням.