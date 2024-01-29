Только 38% жителей столицы Италии признают, что чувствуют себя в безопасности на улицах Рима ночью. Этот город является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Но он был признан самым опасным городом Европы по итогам 2023 года.

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Жители Рима переживают из-за безопасности на улицах

Итак, Рим признали самым опасным городом в Европе. На втором месте в этом антирейтинге – греческая столица Афины. Здесь только 40% населения чувствует себя в безопасности. На третьей позиции - французский портовый город Марсель. Здесь о безопасности заявили только 43% опрошенных.

В то же время самыми безопасными европейскими городами признаны столица Дании Копенгаген, испанский город Овьедо и столицу Словении Любляну. Все эти лидеры получили положительную оценку от 87% респондентов.

Большинство жителей Копенгагена не боятся выходить на улицу ночью / Фото Pexels

Отчет показал, что в небольших городах люди чувствуют себя более спокойно. В среднем семь из десяти жителей считают, что их жизнь полностью в безопасности. В более населенных городах (до 250 тысяч человек) в безопасности чувствуют себя 75% жителей. А в городах-миллионниках ситуация хуже – здесь о безопасности заявляют примерно 67% жителей.

Женщины в больших городах реже говорят о безопасности, чем мужчины (67% против 72%). Образование положительно сказывается на восприятии безопасности. 71% жителей городов, имеющие высшее образование, заявили, что чувствуют себя безопасно даже в ночное время против 67% жителей с базовым образованием.

Также наблюдается определенная разница между городами внутри страны. К примеру, во Франции доля жителей, которые чувствуют себя безопасно ночью, колеблется от 43% в Марселе до 82% в Бордо. Похожие отличия прослеживаются в Бельгии, Болгарии, Чехии, Греции, Италии и Турции. При этом не сильно отличаются результаты в Дании, Австрии, Финляндии, Словакии, Швейцарии и Великобритании.

Самые опасные города Европы:

Рим (Италия) – только 38% жителей чувствуют себя в безопасности ночью;

Афины (Греция) – 40%;

Марсель (Франция) – 43%;

Неаполь (Италия) – 44%;

Льеж (Бельгия) – 44%;

Стамбул (Турция) – 44%.

Самые безопасные европейские города:

Копенгаген (Дания) – 87% жителей чувствуют себя спокойно на улицах города ночью;

Овьедо (Испания) – 87%;

Любляна (Словения) – 87%;

Белосток (Польша) – 86%;

Гронинген (Нидерланды) – 86%;

Цюрих (Швейцария) – 86%.

Полный отчет Евросоюза о качестве жизни в городах можно найти по этой ссылке.