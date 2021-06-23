Найбагатші та найбідніші країни Європи 2021: в якому рейтингу Україна

Багатство певної країни можна визначити за низкою економічних показників. Сьогодні доволі часто лунають заяви, що Україна є найбіднішою країною Європи, особливо від проросійських спікерів.

Закордон 24 вирішив перевірити, чи справді ця теза є правдивою. Пропонуємо вашій увазі рейтинги 5 найбагатших та найбідніших країн Європи.

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Інформаційна база рейтингів

Редакція Закордон 24 склала рейтинги, посилаючись на дані Міжнародного валютного фонду за квітень 2021 року. В основу взято показник доходу на душу населення (GDP per capita – не плутайте із загальним ВВП чи ВНП).

Дохід на душу населення – показник економічного добробуту країни, що вимірює середньостатистичний дохід, одержуваний однією особою в країні за рік. Обчислюється з національного доходу, поділеного на душу населення.

Оскільки 2021 рік ще не скінчився, показники вказано на підставі передбачуваного GDP, обчисленого на основі фактичних економічних досягнень держав у першому півріччі.

Найбагатші країни Європи

1. Люксембург

Країна, попри свою невелику загальну площу, є дуже високорозвиненою та займає перше місце у рейтингу найбагатших країн Європи. Найбільше позитивного впливу на економіку держави мають галузі торгівлі, фінансів та сфери послуг.

Люксембург приваблює іноземних інвесторів стабільним економічним станом, а сприятлива податкова система та ефективна політика заохочує реєструвати в державі великі трансконтинентальні корпорації.

Дохід на душу населення у Люксембурзі – 122 740 GDP per capita

Люксембург очолює рейтинг найбагатших країн Європи / Фото Unsplash

2. Ірландія

Економічні показники Ірландії стрімко почали зростати ще близько 20 років тому. Велику частку доходу країна отримує завдяки успішній зовнішній торгівлі. Також держава отримує великі потоки іноземних інвестицій, що сумарно й привело Ірландію на 2 сходинку рейтингу.

Дохід на душу населення в Ірландії – 99 238 GDP per capita

Ірландія посіла другу сходинку у рейтингу найбагатших країн / Фото Pexels

3. Швейцарія

Економіку Швейцарії заведено вважати однією із найстабільніших та найбільш конкурентноспроможних у цілому світі, і це не може не приваблювати міжнародних інвесторів.

Країна є фінансовим центром Європи, а банківська справа – головна ланка її економіки. Вдале територіальне розташування дозволяє Швейцарії підтримувати безліч важливих зовнішніх торгівельних зв'язків.

Дохід на душу населення у Швейцарії – 75 880 GDP per capita

Економіка Швейцарії є однією з найстабільніших у світі / Фото Pexels

4. Норвегія

Скандинавські країни постійно потрапляють у рейтинги найкращих, і Норвегія – передова у цій справі. Економіка королівства тісно пов'язана із видобуванням нафти, природного газу та газового конденсату.

У країні вдало поєднується ринкова активність та велика частка державної власності, що дозволяє посісти четверте місце у рейтингу найбагатших країн.

Дохід на душу населення у Норвегії – 69 171 GDP per capita

Норвегія багата корисними копалинами / Фото Pexels

5. Данія

Данія є індустріально-аграрною країною з високим рівнем життя громадян. Хоча королівство, у порівнянні з Норвегією, не має багато родовищ корисних копалин, все ж залишається повністю самодостатнім у забезпеченні енергоресурсів.

Розвинена ринкова економіка Данії сильно залежить від імпортної сировини та зовнішньої торгівлі передусім готовою продукцією. Це дозволило зайняти країні 5 сходинку рейтингу найбагатших країн Європи.

Дохід на душу населення у Данії – 61 478 GDP per capita

Данія закриває п'ятірку найбагатших країн Європи / Фото Unsplash

Найбідніші країни Європи

1. Косово

Косово – країна Європи, про існування якої знають далеко не всі українці. Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль Організації об'єднаних націй, а 17 лютого 2008 року держава проголосила свою незалежність, яку визнали 98 інших держав-членів ООН.

Сьогодні одна з наймолодших країн Європи є також найбіднішою, хоча стереотипно заведено вважати, що рейтинг очолюють пострадянські держави.

Дохід на душу населення у Косово – 11 948 GDP per capita

Косово очолює рейтинг найбідніших країн Європи / Фото Unsplash

2. Молдова

Економіка Молдови також є однією з найбідніших серед країн Європи. На неї мають великий вплив економіки країн-сусідів, зокрема України та Румунії. Також про добробут громадян республіки неможливо говорити без прив'язки до Російської Федерації.

Дохід на душу населення у Молдові – 13 878 GDP per capita

Молдова також має низькі економічні показники / Фото Pexels

3. Україна

Україна часто має схожі з Молдовою економічні показники, і щороку бореться за "кращість". Попри розмови про нашу державу як про найбіднішу країну Європи, стверджувати цю тезу не можна, адже згідно з даними Міжнародного валютного фонду ми посідаємо щонайменше третю сходинку в антирейтингу.

Економіка України відносно стрімко зростала у період з 2000 по 2008 роки, однак знизила темпи внаслідок світової економічної кризи, а згодом і через окупацію Криму та початок російсько-української війни на сході країни.

Дохід на душу населення в Україні – 13 943 GDP per capita

Україна посідає третю сходинку в антирейтингу / Фото Unsplash

4. Албанія

Економіка Албанії тримається завдяки сільському господарству, корисним копалинам та туризму. Основні галузі експорту країни – одяг та хром.

Відсутність енергоресурсів та погана інфраструктура сприяє занепаду сучасних умов для бізнесу та поганим успіхам щодо залучення іноземного капіталу.

Дохід на душу населення в Албанії – 15 225 GDP per capita

Підтримувати економіку Албанії допомагає туристична галузь / Фото Unsplash

5. Боснія і Герцеговина

Колишня частина Югославії, а сьогодні Боснія і Герцеговина – потенційний кандидат для вступу в ЄС, хоча й закриває топ в антирейтингу найбідніших країн Європи.

На думку експертів, головним недоліком економіки держави є незбалансована модель, де перевагу надають державному, а не приватному сектору. Основний дохід країни забезпечують галузі надання послуг.

Дохід на душу населення у Боснії і Герцеговині – 15 935 GDP per capita

Боснія і Герцеговина закриває рейтинг найбідніших країн Європи / Фото Unsplash