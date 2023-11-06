Йдеться про нові сполучення між ключовими аеропортами, зокрема, між Мюнхеном та Франкфуртом. Очікується, що дочірній перевізник City Airlines буде "підвозити" людей до відправних точок далекомагістральних рейсів Lufthansa.

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Навіщо Lufthansa новий авіаперевізник?

Німецька авіакомпанія, як повідомляється, має намір відкрити нову дочірню компанію, ймовірно, це пов'язано з бажанням скоротити витрати на персонал. Хоча авіакомпанія поки що утримується від будь-яких офіційних заяв з цього приводу.

Конкурентоспроможне посилення середньомагістральної мережі важливе для ринкового позиціювання Lufthansa Group і планованого зростання далекомагістрального сегмента на німецькому ринку,

– так обґрунтували запуск нового авіаперевізника в Lufthansa.

Разом з тим відомо, що останніми роками авіакомпанія зіткнулася зі значними труднощами, оскільки бореться зі стабільністю своєї діяльності на тлі серії страйків членів екіпажу, які вимагали підвищення зарплат.

Що зміниться?

City Airlines має намір розширити свій флот шляхом додавання літаків Airbus A319, які раніше експлуатувалися Lufthansa. Щоб збільшити парк авіакомпанії City Airlines, головна авіакомпанія почне передавати ці авіалайнери та наймати пілотів і бортпровідників зі зниженими зарплатами для своєї дочірньої компанії.

При цьому пасажири практично не помітять різниці між Lufthansa і City Airlines. Літаки обох авіакомпаній матимуть схожі лівреї, екіпаж – схожу уніформу, пасажири бронюватимуть квитки на сайті Lufthansa й отримуватимуть однакове обслуговування.

Німецька авіакомпанія Lufthansa запускає нового перевізника City Airlines / Фото UnSplash

В Іспанії хочуть заборонити авіарейси на короткі відстані

Іспанська влада розглядає заборону на короткі внутрішні рейси, пропонуючи замінити їх швидкісними поїздами. Цей захід розглядається з метою ефективного скорочення викидів парникових газів. Зусиллями екоактивістів в Європі панує думка, що авіаперельоти на короткі дистанції є екологічним "злочином". Стверджується, що на дистанції у кілька сотень кілометрів краще пересуватися залізницею.

Це може стати програмою нової урядової коаліції, що зараз формується. Ідея схожа на програму, що раніше стартувала у Франції, і передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива залізницею із тривалістю поїздки менш як 2,5 години.