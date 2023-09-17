Туристів закликали завжди брати у валізу харчову плівку: для чого

Візьміть великий шматок плівки і розкладіть прикраси на одній половині на відстані приблизно 5 сантиметрів один від одного. Потім складіть другу половину плівки так, щоб прикраси були закріплені в плівці. Нарешті, акуратно згорніть харчову плівку з прикрасами всередині, щоб вона була компактною і щоб її можна було упакувати в невелику коробку або мішечок,

– поділилася досвідом Сара Роулендс.

Якщо ж у вас немає під рукою харчової плівки, експерт радить протягнути свої ланцюжки й браслети через соломинку для пиття.

При цьому сережки радить обгортати в папір або ватяні диски, щоб вони не дряпалися і не ламалися. Для ланцюжків і намист експерт закликає використовувати невеликі пластикові пакети із застібкою zip-lock.

Вона додала, що чудовий трюк – використовувати невеликі поліетиленові пакети і покласти ланцюжки на 90% всередину, але залишити кінці звисати. Запечатуйте пакет, як зазвичай, і це допоможе запобігти заплутуванню намиста, ланцюжків або браслетів.

Як безпечно упакувати прикраси у валізу​ / Фото UnSplash

При цьому туристам радять гарненько подумати, чи варто взагалі брати з собою в поїздку коштовності або краще залишити їх вдома, адже ніхто не застрахований від втрати багажу.

До речі, харчову плівку також можна використовувати для обгортки валізи або сумки, що здаються в багаж – так ви захистите їх як від пошкоджень, так і від небажаних проникнень.