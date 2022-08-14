7 цікавих відмінностей польської школи від української

Новий навчальний рік невпинно наближається, а через війну в Україні багато наших учнів підуть до школи за кордоном. Сьогодні на прикладі Польщі розберемося, чим відрізняються місцеві навчальні заклади від українських.

Так, раніше ми уже з'ясували відмінності між школами в Іспанії та школами в Україні. На цей раз коротко розповімо, чим особливі польські школи та до чого готуватись майбутнім учням.

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Чим відрізняються польські школи від українських

Зазвичай, у школі в Польщі діти звертаються до вчителів за скороченими формами імен, наприклад, пані Кася тощо.

Для першачків немає поділу на предмети. Тобто, є один предмет який поєднує різні дисципліни, щоб дати дітям базові знання про світ.

Уроки рідко відбуваються у формі лекцій. Здебільшого дітей залучають до виконання якогось проєкту в групах.

Завдання учителі видруковують самотужки, а діти вклеюють їх у зошит, де й виконують завдання.

Батьки спілкуються з вчителями на спеціальній електронній платформі Librus Synergia. Тут спостерігають за успішністю, а також читають повідомлення від учителів та адміністрації школи.

У польських школах не практикують збір коштів. Щоправда, є фонд, до якого щомісяця потрібно внести певну суму, наприклад 10 злотих. Ці гроші використовують для дозвілля дітей (екскурсії, нагороди, подарунки та інше).

Діти у Польщі – повноправні та рівноправні люди, такі ж як дорослі. І якщо вранці учні вітаються з директором школи дружніми обіймами, то це звична справа.

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