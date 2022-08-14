Так, раньше мы уже выяснили различия между школами в Испании и школами в Украине . В этот раз кратко расскажем, чем особые польские школы и к чему готовиться будущим ученикам.

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Чем отличаются польские школы от украинских

Обычно в школе в Польше дети обращаются к учителям за сокращенными формами имен, например, пани Кася и т.д.

Для первоклашек нет деления на предметы. То есть, есть один предмет объединяющий разные дисциплины, чтобы дать детям базовые знания о мире.

Уроки редко проходят в форме лекций. В основном детей привлекают к выполнению какого-либо проекта в группах.

Задания учителя печатают своими силами, а дети вклеивают их в тетрадь, где и выполняют задания.

Родители общаются с учителями на специальной электронной платформе Librus Synergia. Здесь наблюдают за успеваемостью, а также читают сообщения от учителей и администрации школы.

В польских школах не практикуют сбор средств. Правда, есть фонд, в который ежемесячно нужно внести определенную сумму, например 10 злотых. Эти деньги используют для досуга детей (экскурсии, награды, подарки и прочее).

Дети в Польше – полноправные и равноправные люди, такие же, как взрослые. И если утром ученики здороваются с директором школы дружескими объятиями, то это обычное дело.