У Польщі запрацювала безкоштовна гаряча лінія для учнів та студентів з України

Через російсько-українську війну багато українців продовжують навчання за межами України. Тож в Польщі запустили спеціальну гарячу лінію, де наші земляки можуть дізнатися про особливості місцевої системи освіти.

Так, польська система освіти відрізняється від української. Тому не дивно, що в учнів чи студенів з України можуть виникнути питання щодо вступу до вишу чи процесу навчання. І аби допомогти українцям розібратися в цьому, в Польщі запрацювала гаряча лінія від фонду "Польський Центр міжнародної допомоги" (РСРМ), ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки Польщі.

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Україномовна гаряча лінія для тих, хто навчається в Польщі

Наразі українські учні, студенти, їхні батьки чи опікуни можуть скористатися лінією безкоштовно. Співробітники, які розмовляють українською мовою, можуть проконсультувати з будь-яких освітніх питань.

Ми запустили цю гарячу лінію, тому що людям з України потрібна конкретна інформація. Ми намагаємося відповісти на всі питання, які можуть виникнути, а якщо виникають нові питання, збираємо необхідну інформацію від департаменту, шкіл, організацій,

– пояснює Олександра Мізерська, координаторка спільного проєкт з боку Фонду PCPM.

Номер гарячої лінії:Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 17:00.