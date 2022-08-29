Так, польская система образования отличается от украинской . Поэтому неудивительно, что в школьников или студентов из Украины могут возникнуть вопросы касаемо вступления в вуз или процесса обучения. Чтобы помочь украинцам разобраться в этом, в Польше заработала горячая линия от фонда "Польский Центр международной помощи" ( РСРМ ), ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки Польши.

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Украиноязычная горячая линия для учащихся украинцев в Польше

Пока украинские ученики, студенты, их родители или опекуны могут воспользоваться линией бесплатно. Сотрудники, говорящие на украинском языке, могут проконсультировать по любым образовательным вопросам.

Мы запустили эту горячую линию, потому что людям из Украины нужна конкретная информация. Мы пытаемся ответить на все вопросы, которые могут возникнуть, а если возникают новые вопросы, собираем необходимую информацию от департамента, школ, организаций,

– объясняет Александра Мизерская, координатор совместного проекта со стороны Фонда PCPM.