Кожен п'ятий біженець – чоловік: у Польщі провели нове дослідження про українців та їх доходи

З 24 лютого 2022 року до Польщі виїхала чимала кількість українських біженців. Здебільшого це жінки з дітьми. Втім, у 2023 році спостерігався і наплив чоловіків.

Національний банк Польщі провів нове дослідження, яке виявило, що кожен п'ятий дорослий біженець з України в Польщі – чоловік. Також Нацбанк опублікував дані щодо доходів українців. Про це та інше – далі у матеріалі!

До слова Стало відомо, скільки українців в'їхали до Польщі після повномасштабного вторгнення

Нацбанк Польщі зробив дослідження про мігрантів з України

Дослідження Нацбанку Польщі відбувалось у травні – липні 2023 року. Опитування проводили регіональні відділення Нацбанку Польщі в усіх воєводствах. Всього було зібрано 3 658 анкет українських мігрантів.

Так, згідно з результатами, до 2022 року співвідношення між жінками й чоловіками серед українських мігрантів становило 55% на 45%, а серед тих, хто в'їхав протягом останніх двох років, воно становить 78% на 22% (у кінці 2022 року чоловіків було 19%).

Основним джерелом доходу для українських мігрантів є їх зарплата. Однак, економічні обставини для біженців видаються складнішими порівняно з тими, які переживали мігранти до війни. Примітно, що темпи інтеграції біженців на ринок праці в Польщі сповільнилися порівняно з прогресом, який спостерігався у 2022 році.

Українські мігранти – добре освічені люди, але їхня заробітна плата більше залежить від галузі промисловості та моменту прибуття, ніж від рівня освіти,

– йдеться у звіті.

Українці у сферах ІТ, будівництва та транспорту, отримують найвищі зарплати, незалежно від того, чи є вони довоєнними мігрантами, чи біженцями.

У середньому місячний дохід коливається трохи нижче 3 500 злотих, тобто приблизно 33 000 гривні.

У Польщі зробили дослідження про мігрантів з України / Фото Нацбанк Польщі

Було виявлено, що відсоток довоєнних мігрантів і біженців, які отримують соціальну допомогу від держави, зменшився порівняно з попереднім дослідженням, проведеним рік тому. Згідно з даними, 31% довоєнних мігрантів і 53% біженців наразі користуються різними формами соціальної підтримки, причому допомога на дітей за програмою "500+" є найпоширенішою.

Між довоєнними мігрантами та біженцями залишаються відмінності у планах щодо майбутнього перебування в Польщі, хоча серед останніх дещо зріс відсоток тих, хто збирається затриматися за кордоном.

Що чекає на українців за кордоном у 2024 році?

, українські прикордонники поділилися даними за 11 місяців 2023 року. У цей період зафіксовано понад 32 мільйони перетинів кордону в обидвох напрямках. Майже всі громадяни, які виїжджали за межі України ( 99%) повернулися додому

Європейські держави приймають українських біженців вже майже 2 роки: їм допомагають із житлом, виплатами, освітою та медициною. Але більшість країн з наступного року будуть старатися максимально інтегрувати біженців – стимулювати їх виходити на роботу і забезпечувати себе самостійно. Чого чекати українцям за кордоном у 2024-му році – читайте за посиланням!