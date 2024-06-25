Експерти прогнозували, що липень – серпень цього літа можуть стати найспекотнішими в історії людства. Водночас несподівано аномальна спека розпочалася вже у червні. Курортний сезон у багатьох країнах світу опинився під загрозою.

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Аномальна спека лише набирає обертів

Наразі від аномальної спеки найбільше постраждала Греція. Країна розраховувала вперше від початку пандемії коронавірусу провести повноцінний туристичний сезон. Місцеві мешканці навіть вийшли на антитуристичні протести. Однак наразі туристичний сезон й так опинився під загрозою. Температура повітря на території країни вже перевищила +40 градусів.



Спека руйнує туристичний сезон у Греції / Unsplash

На жаль, спека вже забрала життя 6 людей. Окрім того, відомо про зниклих безвісти. Туристам, які планують провести свою відпустку у Греції, рекомендують ще раз зважити "за" та "проти". Якщо ж ухвалили рішення все-таки їхати, варто дотримуватися всіх можливих правил безпеки. Зокрема, дотримуватися водного балансу, планувати день з урахуванням найспекотніших годин, користуватися засобами від сонячних опіків тощо.

Варто зауважити, що українські туристи часто обирають Грецію як країну для відпочинку. Майже всі турфірми країни пропонують мандрівки у країну богів та героїв.